Internacional pode ter atacantes do Leste Europeu

De olho no mercado e nas oportunidades mais em conta, o Internacional pode ter dois atacantes do Leste Europeu no segundo semestre. A ideia é aproveitar a resolução da Fifa que permite a atletas que atuam na Rússia e na Ucrânia, em guerra desde fevereiro de 2022, a voltarem ao Brasil sem custo de contratação. Um dos nomes já está no Beira-Rio, mas tem contrato terminando no próximo dia 30.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Por outro lado, volante pretendido pelo Colorado está acertado com o Santos.

Os atacantes na mira

Dos dois atacantes do Leste Europeu, um já está no grupo do técnico Roger Machado. Trata-se de Vitinho, que teve bom momento na reta final do Campeonato Gaúcho e ainda tem espaço no grupo do técnico Roger Machado. O camisa 28 pertence ao Dínamo de Kiev-UCR. Seu vínculo com o Inter termina no próximo dia 30.

Para manter o atleta, o Alvirrubro espera que a Fifa renove a normativa que libera os jogadores que atuam em países em conflito. Sem isso, o Inter teria que negociar com os ucrânios, o que dificultaria, já que o clube gaúcho não tem verbas para contratações.

continua após a publicidade

A mesma normativa pode facilitar a vinda de Alerrandro, ex-atacante do Vitória e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. Atualmente no CSKA-RUS, o centroavante atuou apenas seis vezes e despertou interesse no Beira-Rio.

Além da questão envolvendo o conflito, o Colorado teria que abrir espaço no elenco, já que tem Enner Valencia e Rafael Borré, além dos guris Ricardo Mathias e Raykkonen para a posição.

continua após a publicidade

Artilheiro do Brasileirão 2024, Alerrandro está na mira colorada (Victor Ferreira/EC Vitória)

Volante estaria a caminho de Santos

Ao mesmo tempo, com contrato encerrado com o Panathinaikos, Willian Arão está encaminhando a volta ao Brasil. E não é para Porto Alegre. Conforme os sites UOL Esportes e o Globo Esporte, o Santos está finalizando a contratação do jogador de 33 anos que estava na mira alvirrubra.

De acordoo com o jornalista Lucas Musetti, do UOL, o jogador deve fazer os exames médicos para assinar com o Peixe nos próximos dias.