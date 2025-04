Ceará e São Paulo duelam com retrospecto favorável ao Tricolor

Ceará e São Paulo se enfrentam no próximo sábado (26), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena Castelão a partir das 18h30 (de Brasília). No histórico do confronto, o Tricolor possui um retrospecto favorável.

As equipes já duelaram em 16 oportunidades com mando de campo do Ceará. São quatro vitórias do Vovô, seis do Tricolor e outros seis empates. Em gols, os cearenses têm 19 e os paulistas possuem 25.

Considerando apenas a Série A do Campeonato Brasileiro, os times se encontraram em 12 ocasiões com mando alvinegro. O registro traz dois triunfos dos mandantes, quatro dos visitantes e seis igualdades.

A partida mais recente entre os clubes aconteceu em 2022, pelo Brasileiro, quando o Tricolor foi ao Castelão e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Calleri e Bustos. Naquele ano, o Ceará foi rebaixado para a Série B.

Rogério Ceni na partida entre Ceará e São Paulo, pelo Brasileirão de 2022 (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Na mesma temporada, pelas quartas da Copa Sul-Americana, o São Paulo venceu por 1 a 0 em solo paulista e, no Castelão, o Ceará triunfou por 2 a 1. A disputa foi para os pênaltis e a equipe treinada por Rogério Ceni avançou.

Ceará x São Paulo: invencibilidade em jogo

Diante do São Paulo, o Ceará defenderá uma invencibilidade de 24 jogos atuando em seu estado. Caso não perca para os paulistas, a equipe igualará seu recorde histórico no século XXI, que é de 25.

Atualmente, o Vovô está na quinta posição do Brasileiro, com sete pontos. O São Paulo, tendo a mesma pontuação, é o décimo colocado no certame nacional.