O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (24) com os jogadores que não foram relacionados contra o Libertad e atualizou o quadro médico de Lucas Moura.

O meia-atacante começou o processo de transição física para o gramado. O jogador se recupera de um trauma no joelho direito, mas não deve viajar com o elenco para enfrentar o Ceará. O time embarca na sexta-feira (25) para o jogo que acontece na Arena Castelão.

O São Paulo adota cautela com todos que estão no departamento médico. Existe uma chance de Lucas Moura ser relacionado na terça-feira (29). O Tricolor enfrenta o Naútico pela terceira fase da Copa do Brasil - que marca a estreia do time na competição, mas mesmo assim, somente se Lucas estiver totalmente recuperado.

Lucas Moura está passando por um processo de transição física (Foto: Fellipe Lucena / saopaulofc)

Departamento médico do São Paulo

O São Paulo tem problema com departamento médico. Calleri passou por cirurgia nesta quarta-feira. Oscar, Pablo Maia e Henrique Carmos trabalham na parte interna do CT da Barra Funda. Luiz Gustavo, que ficou internado com um diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ainda não tem prazo.