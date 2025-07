Ceará e Mirassol estão escalados para a partida pelo Brasileirão

Ceará e Mirassol estão escalados para o duelo desta quarta-feira (23), na Arena Castelão, às 19h (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão. Os times vivem momentos opostos no certame.

O técnico Léo Condé terá o desfalque do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Seu substituto será Nicolas, que é da mesma posição. Lucas Mugni, fora contra o Internacional, retorna.

Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos de Série A, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Do outro lado, o Mirassol vive boa fase no Campeonato Brasileiro, somando seis partidas de invencibilidade. Os paulistas buscam um triunfo para que sigam próximos do G6, que dá vaga na Copa Libertadores.

Lucas Ramon e João Victor estão fora por suspensão. O treinador Rafael Guanaes escalou o seguinte 11 inicial: Walter; Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Negueba; Alesson e Chico da Costa.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X MIRASSOL

16ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Negueba; Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.