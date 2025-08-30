menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Ceará e Juventude estão escalados para a partida pelo Brasileirão

Clubes duelam neste sábado (30)

Ceará recebe o Juventude neste sábado (30), pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraCeará recebe o Juventude neste sábado (30), pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 30/08/2025
15:06
Ceará e Juventude estão escalados para o duelo deste sábado (30), na Arena Castelão, às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileirão.

Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O técnico Léo Condé terá o desfalque do zagueiro Willian Machado, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além disso, os laterais Matheus Bahia e Rafael Ramos e o atacante Fernandinho estão machucados. Com isso, o titular na esquerda será Nicolas. O meia Lourenço está fora por um quadro de virose.

O Alvinegro está em décimo na competição. Vindo de empate por 0 a 0 com o Grêmio, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon.

Do outro lado, o Juventude vive uma fase negativa no Campeonato Brasileiro, em 18º lugar. O time tenta iniciar uma reação para deixar a zona de rebaixamento.

O treinador Thiago Carpini escalou o seguinte 11 inicial: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque e Luis Mandaca; Gabriel Veron, Gabriel Taliari e Batalla.

Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

FICHA TÉCNICA
CEARÁ X JUVENTUDE
22ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho (PB);
🚩 Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB);
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).

ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé.

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque e Luis Mandaca; Gabriel Veron, Gabriel Taliari e Batalla. Técnico: Thiago Carpini.

