Ceará e Juventude estão escalados para a partida pelo Brasileirão
Clubes duelam neste sábado (30)
Ceará e Juventude estão escalados para o duelo deste sábado (30), na Arena Castelão, às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileirão.
O técnico Léo Condé terá o desfalque do zagueiro Willian Machado, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além disso, os laterais Matheus Bahia e Rafael Ramos e o atacante Fernandinho estão machucados. Com isso, o titular na esquerda será Nicolas. O meia Lourenço está fora por um quadro de virose.
O Alvinegro está em décimo na competição. Vindo de empate por 0 a 0 com o Grêmio, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon.
Do outro lado, o Juventude vive uma fase negativa no Campeonato Brasileiro, em 18º lugar. O time tenta iniciar uma reação para deixar a zona de rebaixamento.
O treinador Thiago Carpini escalou o seguinte 11 inicial: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque e Luis Mandaca; Gabriel Veron, Gabriel Taliari e Batalla.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X JUVENTUDE
22ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho (PB);
🚩 Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB);
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé.
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque e Luis Mandaca; Gabriel Veron, Gabriel Taliari e Batalla. Técnico: Thiago Carpini.
