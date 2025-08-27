Dieguinho projeta embate do Ceará e convoca torcida para o jogo

O meio-campista Dieguinho, do Ceará, falou nesta quarta-feira (27) a respeito do próximo compromisso da equipe. O Alvinegro encara o Juventude no sábado (30), pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo na Arena Castelão terá início às 16h (de Brasília).

— Mais um jogo muito importante. Campeonato Brasileiro eu costumo dizer que é muito difícil, só tem jogo difícil. Um jogo muito importante para a gente, dentro de casa, dos nossos domínios. Importante para a gente somar ponto. É uma equipe que está lutando pelos mesmos objetivos. Estamos um pouco melhores na tabela, mas creio que não podemos vacilar. A gente sabe da qualidade da equipe do Juventude - disse o atleta.

— Um jogo muito importante junto do nosso torcedor. Desde já, convido nosso torcedor para estar junto com a gente. Tem dado muito certo até aqui, todos nós juntos. Que o torcedor possa vir para o nosso lado mais uma vez, para que as coisas continuam dando certo e a gente continue ganhando, vencendo, para alcançar nosso objetivo o mais rápido possível - relatou o volante.

Dieguinho, meio-campista do Ceará (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Venda de ingressos já começou

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Juventude. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets e nos pontos de venda física.

A venda de ingressos meia-entrada para a torcida do Ceará está sendo realizada exclusivamente nas Lojas Vozão. Para a torcida visitante, os ingressos de meia-entrada estarão disponíveis na bilheteria 3 da Arena Castelão, com a venda sendo iniciada cinco horas antes da partida.

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Grêmio, o Vovô voltará a campo contra o Juventude, no sábado (30), pela 22ª rodada do Brasileirão. O embate na Arena Castelão terá início às 16h (de Brasília). O Ceará é o atual décimo colocado na tabela da competição, com 26 pontos.