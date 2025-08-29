Ceará e Juventude se enfrentam neste sábado (30), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

O Ceará vem de empate por 0 a 0 com o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão. Os times chegaram a criar oportunidades, mas não conseguiram balançar as redes. O Juventude, por sua vez, recebeu o Botafogo na mesma rodada e perdeu por 3 a 1.

Ficha do jogo CEA JUV 22ª rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, 30 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Afro Rocha de Carvalho (PB) Assistentes Luís Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB) Var Adriano de Assis Miranda (SP) Onde assistir

O Alvinegro é o 10º colocado na tabela do torneio, com 26 pontos. O Alviverde está em 18º lugar, tendo 18 pontos.

Histórico do confronto

Ceará e Juventude já se enfrentaram 13 vezes na história, com quatro vitórias para os cearenses, cinco para os gaúchos e quatro empates.

Nas partidas em solo cearense, o domínio é do Vovô, que soma quatro triunfos. O Juventude obteve um, com uma igualdade em tal histórico.

Pedro Raul na partida entre Juventude e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Felipe Santos/Ceará SC)

Confira as informações do jogo entre Ceará x Juventude

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X JUVENTUDE

BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho (PB)

🚩 Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé.

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Luis Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.