Eduardo Domínguez analisa setor ofensivo do Atlético-MG e comenta utilização de Hulk

O novo técnico do Atlético, Eduardo Domínguez, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (27), em coletiva na Arena MRV. Entre os temas abordados, o setor ofensivo ganhou destaque, assim como a importância de Hulk para a equipe. O treinador argentino analisou caminhos para melhorar a efetividade do ataque e ressaltou como o camisa 7 pode agregar dentro da sua proposta de jogo.

O novo técnico do Atlético, Eduardo Domínguez, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (27), em coletiva na Arena MRV. Entre os temas abordados, o setor ofensivo ganhou destaque, assim como a importância de Hulk para a equipe. O treinador argentino analisou caminhos para melhorar a efetividade do ataque e ressaltou como o camisa 7 pode agregar dentro da sua proposta de jogo.

continua após a publicidade

Ao comentar sobre o ataque atleticano, Domínguez apontou caminhos para a evolução do setor, que também tem sido alvo de críticas pela falta de efetividade e pela pouca criatividade:

— Existem grandes jogadores no ataque. É preciso melhorar? Sim. É preciso melhorar as finalizações? É preciso melhorar as finalizações. Também há que dar confiança e estamos aqui para isso.

continua após a publicidade

— Acredito que a equipe tem jogadores de hierarquia no ataque e também conseguiu trazer jogadores jovens importantes. É necessário dar essa confiança. Não é somente colocar para jogar e deixar que resolvam. É explicar, é entender, é dar confiança — afirmou Domínguez

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Novo técnico do Atlético falou sobre Hulk

Sobre o setor ofensivo, o treinador também falou sobre Hulk e a utilização do atleta em seu jogo:

— É um jogador inteligente, queremos que ele jogue confortável, que ele se sinta bem, porque quando ele está bem, ganha partidas. Queremos ganhar partidas, mas não quer dizer que vai jogar sempre. Vai haver partidas que vai ter que descansar, vai haver partidas que não vai conseguir fazer as coisas .

continua após a publicidade

— Queremos o melhor para ele, porque o melhor para ele vai ser o melhor para a equipe. Mas eu acho que primeiro é entender a forma coletiva que buscamos para que ele possa enaltecer seu jogo e possa nos ajudar — analisou o treinador.