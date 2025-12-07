Fortaleza perde para o Botafogo e cai para a Série B
Tricolor não conseguiu vencer os cariocas
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza perdeu para o Botafogo por 4 a 2 na tarde deste domingo (7), no Estádio Nilton Santos, valendo pela 38ª rodada da Série A. Com o resultado e os outros placares da rodada, a equipe caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro.
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
O Leão entrou em campo sabendo que garantiria a permanência com uma vitória simples. Em caso de empate ou de revés, o time dependeria dos resultados de outros duelos. O Botafogo começou o jogo em cima, mas não marcou.
Os visitantes abriram o placar pouco depois. Breno Lopes ficou com a sobra na entrada da área e acertou belo chute, sem chances para o goleiro Léo Linck. Na reta final do 1º tempo, Montoro empatou em finalização colocada.
Os cariocas viraram o jogo no início do 2º tempo, em cabeceio de Arthur Cabral. O time chegou a marcar o terceiro com Barrera, mas o lance foi anulado por conta de um pênalti cometido anteriormente. Bareiro cobrou e igualou o placar: 2 a 2.
Em meio aos resultados da rodada, o Fortaleza foi parar na zona de rebaixamento. Marçal anotou o terceiro gol botafoguense e Mateo Ponte selou o resultado positivo. Assim, o Leão caiu para a Série B.
➡️ Torcida do Fortaleza organiza caravana para jogo contra o Botafogo
Campanha do Fortaleza no Brasileirão
O Fortaleza encerrou a sua participação nesta Série A com 43 pontos. Foram 11 vitórias, dez empates e 17 derrotas, com 43 gols marcados e 58 cedidos.
Vindo de uma campanha de G4 em 2024, o clube caiu de rendimento e viu o técnico Juan Pablo Vojvoda ser demitido. O substituto Renato Paiva ficou apenas dez jogos no cargo e Martín Palermo assumiu na sequência.
Apesar da reação sob o comando de Palermo, os pontos conquistados na reta final não foram suficientes para manter o Tricolor na Série A.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias