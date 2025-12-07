Ceará perde para o Palmeiras e é rebaixado para a Série B

O Ceará perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 na tarde deste domingo (7), na Arena Castelão, valendo pela 38ª rodada do Brasileirão. Com o resultado e os outros placares, o time de Porangabuçu foi rebaixado para a Série B.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Alvinegro abriu o placar logo nos primeiros minutos do embate. Lucas Mugni cobrou falta, Willian Machado ajeitou e Pedro Raul apareceu para balançar as redes. O Palmeiras reagiu e igualou o marcador com Facundo Torres.

O time de Léo Condé seguiu dominando as ações, mas não balançou as redes novamente. Jogando em casa, a equipe precisava de uma simples vitória para escapar do rebaixamento.

continua após a publicidade

Ceará e Palmeiras se enfrentam pela última rodada do Brasileirão: (Foto: Wendeson Cruz/Agência F8/Gazeta Press)

A virada dos visitantes aconteceu no 2º tempo, em falta cobrada por Sosa. Pouco depois, Flaco López ampliou a vantagem palmeirense.

Entre idas e vindas na zona de rebaixamento, o Ceará começou a apresentar maior desespero contra a queda. Sem grande criatividade, a equipe perdeu e não conseguiu escapar da Série B. Essa foi a única rodada do Ceará no Z4.

➡️ Em decisão, Ceará enfrenta vantagem do Palmeiras no retrospecto

Campanha do Ceará no Brasileirão

O Ceará finalizou a sua participação nesta Série A com 43 pontos. Foram 11 vitórias, dez empates e 17 derrotas, com 34 gols marcados e 40 sofridos.

continua após a publicidade

Depois de conquistar o acesso na Série B de 2024, o Vovô fez uma campanha caracterizada pela irregularidade neste Brasileirão. Prova disso é que o time não conseguiu acumular duas vitórias consecutivas em momento algum.

Apesar de parecer focado na briga por vaga na Sul-Americana, as derrotas na reta final dificultaram a caminhada do Alvinegro, que foi rebaixado em 17º lugar.