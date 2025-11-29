Ceará e Cruzeiro estão escalados para o duelo pelo Brasileirão
Times se enfrentam na noite deste sábado (29)
Ceará e Cruzeiro estão escalados para o duelo deste sábado (29), na Arena Castelão, às 21h (de Brasília), valendo pela 36ª rodada da Série A. Os times entrarão em campo com objetivos diferentes na competição nacional.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O técnico Léo Condé terá a volta do meio-campista Vina e do atacante Pedro Raul - a dupla estava suspensa. O atacante Pedro Henrique, que apresentou uma lesão no adutor esquerdo, não está disponível.
Tentando se afastar da luta contra o rebaixamento, o Ceará está escalado com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.
Pelo lado do Cruzeiro, que ainda sonha com o título brasileiro, o técnico Leonardo Jardim escolheu o seguinte time nesta noite: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Gabriel.
➡️ Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X CRUZEIRO
36ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: CazéTV, TV Record e Premiere;
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
