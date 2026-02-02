Testes deixam a desejar, Palmeiras oscila no início da temporada e demonstra pressa por reforços

O Palmeiras de 2026 parece uma extensão do time de 2025. Ainda que a quase todas as peças sejam iguais, alguma chave não virou neste início de temporada e os resultados estão demorando a aparecer. A derrota para o Botafogo-SP neste domingo (1°) com um homem a mais em campo, mostra que os testes de Abel Ferreira não vêm surtindo efeito, o que pode comprometer no decorrer das competições.

➡️ Abel evita desculpas em derrota do Palmeiras e cobra reforços: 'Se tem saídas, tem que ter entradas'

O treinador escalou uma equipe mista para uma partida que poderia ter sido bem mais fácil. Em campo, cinco meninos da base ganharam chances entre os titulares em quase todos os setores, como já é feito em Estaduais. Apesar disso, o que mais preocupou foi quando a "cavalaria" entrou em campo e, ainda assim, o gol não saiu e o futebol não convenceu.

Ainda que tenha nomes fortes como Vitor Roque, Flaco López, Andreas Pereira e Marlon Freitas, por exemplo, a partida foi longe de ser eficiente - bonita tampouco. As oscilações frequentes, que fazem com que o time eventualmente encontre jogadas plásticas e gols bonitos, mescla com os duelos em que os jogadores abusam das ligações diretas ou não encaixem passes trabalhados.

Na coletiva após a derrota em Ribeirão Preto, Abel Ferreira deu o recado de forma clara: 'Se tem saídas, tem que ter entradas'. As saídas foram cinco - Raphael Veiga, Facundo Torres, Micael, Weverton e Aníbal Moreno - e apenas uma contratação: Marlon Freitas.

Dá para fazer um time repleto de bons nomes jogar um futebol minimamente interessante, mas também será necessário agilizar a busca por peças que não sejam apostas no mercado. Jogadores que possam chegar e já assumir uma titularidade, ou até mesmo compor um banco com qualidade para um Palmeiras competitivo em 2026.

➡️ Abel diz que aprendeu a gostar do 'Palmeiras de Veiga' e o segurou no clube até onde pôde

- Eu acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber que se tem saídas, tem que ter entradas. Eu já vos disse que o feijão com arroz é bem simples e mata fome de muita gente. Portanto, não é preciso ser muito inteligente para perceber que os jogadores saíram e que os jogadores nós precisamos. É só fazer contas - resumiu o treinador, em entrevista coletiva, após a partida.

Apesar da derrota, a classificação do Palmeiras no Paulistão está bem encaminha a duas rodadas do fim da primeira fase. No Brasileirão, o time estreou com empate com o Atlético-MG e agora vai usar a força de sua "segunda casa", a Arena Barueri, para buscar os primeiros três pontos no Nacional, quarta-feira (4), contra o Vitória.

