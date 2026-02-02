Danilo revela 'surpresa' com possível saída do Botafogo e avalia Anselmi

Danilo afirmou que foi surpreendido pela possibilidade de deixar o Botafogo neste início de temporada. Após a derrota para o Fluminense no domingo (1º), pelo Campeonato Carioca, o volante comentou as informações sobre uma negociação com o Nottingham Forest, da Inglaterra, que não avançou nos últimos dias.

— Foi surpresa para mim as duas notícias que saíram. As duas foram um amigo que me mandou, estava na concentração, eu não sabia de nada. Agora estou focado no Botafogo e em manter minha sequência para conquistarmos grandes coisas nesse ano — declarou Danilo.

O camisa 8 também falou sobre o momento do clube fora de campo e destacou a postura do elenco diante do cenário instável. Segundo o jogador, o grupo alvinegro tem buscado se manter isolado de problemas externos para dar sequência ao trabalho.

— Está indo bem, o ano começou um pouco ruim fora de campo, mas nós nos blindamos, assim como foi ano passado. Não trouxemos nada de fora para dentro, somos uma família. A gente tem um elenco curto, mas temos a ideia clara do treinador, o estilo de jogo. Mesmo com um elenco praticamente 100% mudado dos titulares deu para ver a ideia do treinador. Em clássico tem que ir na raça, temos que focar no nosso trabalho para terminar o ano bem — declarou.

Danilo ainda comentou a adaptação do elenco às ideias do técnico Martín Anselmi e avaliou o desempenho do Botafogo no clássico, além da importância do Campeonato Carioca para a rotação do grupo.

— Muito bom para o elenco, é um trabalho novo. Estamos nos adaptando bem às ideias do professor, não à toa fizemos um bom jogo, decidido no detalhe. Estadual é sempre bom para poder rodar o elenco, todos terem chances no resto do campeonato — concluiu o jogador alvinegro.

