Crise ou contexto? Flamengo tem pior início de temporada desde 2002

A derrota na Supercopa do Brasil para o Corinthians trouxe à tona uma estatística histórica para o Flamengo. Os números frios indicam que o clube vive seu pior início de temporada em 24 anos, com um aproveitamento semelhante ao de 2002. No entanto, o discurso no clube é de cautela ao analisar os dados: com partidas disputadas pela base e atuações elogiadas pela comissão técnica apesar dos revezes, o Rubro-Negro busca separar o desempenho do resultado para evitar turbulências.

O fantasma de 2002

Para encontrar um arranque estatisticamente tão baixo quanto o atual, é preciso voltar ao início do século. Em 2002, o Flamengo demorou a engrenar e só foi vencer no final de fevereiro. Naquele ano, nos primeiros sete jogos, o time não venceu nenhuma vez (2 empates e 5 derrotas), com um aproveitamento de 10%.

Em 2026, o cenário numérico é próximo. Em sete partidas, o time venceu apenas uma (o clássico contra o Vasco).

Comparativo dos 7 primeiros jogos:

2002: 0 vitórias | 10% de aproveitamento | 21 gols sofridos (3,0 por jogo) | 12 gols marcados.

2026: 1 vitória | 19% de aproveitamento | 12 gols sofridos (1,7 por jogo) | 5 gols marcados (0,7 por jogo).

O fator contexto

Para a comissão técnica, porém, a tabela não conta a história completa. Nas três primeiras rodadas do Carioca (contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda), o Flamengo utilizou um elenco exclusivamente Sub-20, poupando os principais jogadores.

A lista de jogos em 2026:

Flamengo 1x1 Portuguesa (Sub-20)

Bangu 2x1 Flamengo (Sub-20)

Volta Redonda 3x0 Flamengo (Sub-20)

Flamengo 1x0 Vasco (Única vitória)

Fluminense 2x1 Flamengo

São Paulo 2x1 Flamengo

Flamengo 0x2 Corinthians (Supercopa)

A derrota em Brasília marcou o terceiro revés consecutivo do time principal (somando Fluminense e São Paulo). A última vez que o Flamengo perdeu três jogos seguidos havia sido em abril de 2023.

Filipe Luís pede trabalho e rejeita "catástrofe" no Flamengo

Ciente dos números, o técnico Filipe Luís usou a coletiva pós-jogo para contextualizar o momento. O treinador argumentou que o desempenho em campo tem sido superior ao que o placar final mostra.

— Se começar agora a comparar 2023 e começar a crise e catástrofe, eu preciso do contrário, da estabilidade. De tranquilidade, entender por que perdemos — disse o treinador, que reforçou:

— Eu não consigo dizer, por exemplo, que a derrota por São Paulo tenha sido justa, não consigo dizer que o resultado do primeiro tempo de hoje tenha sido justo. O contexto todo levou ao que levou. Quanto pior a situação, o único caminho que nós temos é trabalho, trabalho, trabalho para voltar a vencer.

Lucas Paqueta em seu primeiro ataque. (Foto: LUIS HENRIQUE JANUARIO PACCA/Mochila Press/Gazeta Press)

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, buscando alinhar desempenho e resultado para subir na tabela.

