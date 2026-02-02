O Fluminense busca no mercado um atacante capaz de elevar o poder ofensivo da equipe em 2026, e um nome possível de chegar no Tricolor é o de Denis Bouanga, destaque do Los Angeles FC e um dos principais goleadores da última temporada da Major League Soccer.

O Tricolor realizou sondagens iniciais para entender valores e condições de negócio. A pedida do clube norte-americano foi considerada alta neste primeiro momento, e as conversas seguem em estágio preliminar, com a diretoria avaliando a viabilidade de avançar nas tratativas. Ainda não houve proposta oficial.

Destaque absoluto na MLS

Bouanga vive o melhor momento da carreira nos Estados Unidos. Em 2025, o atacante somou 32 gols e 12 assistências em 46 partidas, números que o colocaram entre os atletas mais decisivos da liga. Na corrida pela artilharia, ficou atrás apenas de Lionel Messi.

Desde que chegou ao LAFC, o franco-gabonês acumula 65 gols e 25 assistências em 101 jogos, mantendo média elevada de participações diretas em gols por temporada. Além disso, liderou estatísticas ofensivas importantes, como volume de finalizações e conversões de pênaltis.

Características e encaixe no Fluminense

Apesar de muitas vezes ser tratado como "camisa 9", Bouanga não é um centroavante clássico. O jogador atua majoritariamente partindo do lado esquerdo para o meio, ocupando os chamados meio-espaços, com liberdade para finalizar. Destro, rápido e forte fisicamente, se destaca pela agressividade ofensiva, pela frequência com que ataca a última linha defensiva e pela capacidade de decidir em transições.

No modelo de jogo do Fluminense, Bouanga é visto como um atacante de mobilidade, capaz de jogar centralizado sem perder intensidade, mas também de se associar pelos lados. Não é um jogador de referência aérea ou pivô, mas compensa com aceleração, finalização acima da média e presença constante na área.

Antes de brilhar na MLS, Bouanga construiu carreira sólida no futebol francês, com passagens pela Ligue 1 e Ligue 2. No total, foram 35 gols e 16 assistências em 136 jogos na França.

Parceria com Son

A parceria entre Bouanga e Son Heung-min transformou completamente o patamar ofensivo do Los Angeles FC em 2025. Os dois criaram uma conexão imediata após a chegada do sul-coreano dentro e fora de campo, com impacto direto no desempenho da equipe.

Em números, o entrosamento foi devastador. Após a estreia de Son, a dupla somou 25 gols e oito assistências e conduziu o LAFC a uma arrancada no fim do campeonato. Entre agosto e outubro, Bouanga e Son marcaram 18 gols consecutivos do time, estabelecendo um recorde da MLS para dois companheiros de equipe.

O que diferencia a dupla Bouanga-Son não é apenas a produção elevada, mas a eficiência. Ambos terminaram 2025 entre os líderes da liga em participações em gols por minuto, evidenciando o quanto a presença de um potencializa o outro. A ameaça constante de Bouanga abrindo espaços, somada à capacidade de Son em atacar em transição e decidir rapidamente, criou um cenário em que as defesas rivais raramente conseguiam se organizar.

Son e Bounga em ação pelo LAFC (Foto: Divulgação)

O que vem por aí?

O Fluminense visita o Bahia na Arena Fonte Nova na segunda quinta-feira (5). O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

