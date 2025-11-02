Hércules atinge marca expressiva com a camisa do Fluminense
Jogador foi contratado neste ano e se firmou como titular
- Matéria
- Mais Notícias
O jogo do Fluminense contra o Ceará será especial para Hércules, que completa 60 partidas com a camisa tricolor, todas nesta temporada. O volante, contratado no início de 2025, ainda alcança o feito sendo o jogador de linha com maior minutagem do elenco.
Zubeldía define escalação do Fluminense com mudanças diante do Ceará
Fluminense
Sem Ganso e Acosta, Zubeldía precisará contrariar estatísticas para vencer; veja números
Fluminense
Empate de rival com Mirassol abre brecha para o Fluminense na briga pela Libertadores
Fluminense
Aos 25 anos, o volante se firmou na titularidade do Fluminense, seja com Renato Gaúcho ou Zubeldía. No Brasileirão, esteve nos 11 iniciais em 21 dos 26 jogos que disputou. No Mundial de Clubes, começou em quatro dos seis, e manteve a frequência na Copa do Brasil, Sul-Americana e Carioca.
➡️ Zubeldía define escalação do Fluminense com mudanças diante do Ceará
Com cinco gols e uma assistência, se aproxima dos números de 2024, quando defendia o Fortaleza, e teve sete bolas na rede e dois passes para gol. Vale destacar a grande atuação de Hércules no Mundial, que marcou contra a Inter de Milão, nas oitavas, e contra o Al Hilal, nas quartas de final.
Neste ano, apenas Fábio, que jogou 64 partidas, tem maior minutagem, com 5760 minutos em campo, enquanto Hércules tem 3983. Atrás dele, estão: Serna, com 58 jogos; Martinelli, com 55 jogos; Freytes, com 53; Canobbio, com 51; e Cano, com 50.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Onde assistir e escalaçãoes de Ceará e Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 31ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Vinicius Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias