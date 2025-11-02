menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Hércules atinge marca expressiva com a camisa do Fluminense

Jogador foi contratado neste ano e se firmou como titular

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
16:21
hércules fluminense
imagem cameraHércules comemora gol pelo Fluminense no Mundial de Clubes, contra a Inter de Milão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
O jogo do Fluminense contra o Ceará será especial para Hércules, que completa 60 partidas com a camisa tricolor, todas nesta temporada. O volante, contratado no início de 2025, ainda alcança o feito sendo o jogador de linha com maior minutagem do elenco.

Aos 25 anos, o volante se firmou na titularidade do Fluminense, seja com Renato Gaúcho ou Zubeldía. No Brasileirão, esteve nos 11 iniciais em 21 dos 26 jogos que disputou. No Mundial de Clubes, começou em quatro dos seis, e manteve a frequência na Copa do Brasil, Sul-Americana e Carioca.

➡️ Zubeldía define escalação do Fluminense com mudanças diante do Ceará

Com cinco gols e uma assistência, se aproxima dos números de 2024, quando defendia o Fortaleza, e teve sete bolas na rede e dois passes para gol. Vale destacar a grande atuação de Hércules no Mundial, que marcou contra a Inter de Milão, nas oitavas, e contra o Al Hilal, nas quartas de final.

Neste ano, apenas Fábio, que jogou 64 partidas, tem maior minutagem, com 5760 minutos em campo, enquanto Hércules tem 3983. Atrás dele, estão: Serna, com 58 jogos; Martinelli, com 55 jogos; Freytes, com 53; Canobbio, com 51; e Cano, com 50.

hércules fluminense
Hércules chegando ao Castelão para Fluminense x Ceará (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Onde assistir e escalaçãoes de Ceará e Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 31ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Vinicius Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

