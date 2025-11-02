menu hamburguer
Ex-árbitro bate martelo em polêmica de Ceará x Fluminense: 'Ambas foram'

Primeiro tempo acabou com o placar de 1 x 0 para o time da casa

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
16:56
Partida entre Ceara (CE) e o Fluminense (RJ) valida pela 31a rodada do Campeonato Brasileiro da Serie A de 2025, jogo realizado na noite deste domingo, 2, na Arena Castelao.
imagem cameraPartida entre Ceará (CE) e Fluminense (RJ), na Arena Castelao (Foto: WENDESON CRUZ/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogadores do Fluminense pressionaram o árbitro Lucas Paulo Torezin (PR), pedindo um pênalti após John Kennedy cair na área do Ceará. O ex-árbitro Paulo Cesar de Oliveira fez sua análise sobre o lance polêmico no primeiro tempo entre Ceará e Fluminense, na Arena Castelão.

O VAR Bráulio da Silva Machado (SC) recomendou que o árbitro revisasse o lance no monitor. Após a análise, o juiz concordou que houve pênalti no atacante do Fluminense, mas antes disso, viu uma falta no início da jogada, a favor do Ceará.

- Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem, diz que ambas foram para falta. Como essa, do Serna, vem na origem da jogada, é falta para o Ceará. O PC diz que foi falta, sim, no John Kennedy, mas como na origem da jogada, o Serna acabou atingindo o Fabiano, ele dá falta de ataque do Fluminense - disse Villani.

Fluminense pede pênalti, mas árbitro marca falta para o Ceará

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

Partida em replay

Fluminense e Ceará se enfrentaram na última quarta-feira (29), no Maracanã, em compromisso atrasado da 12ª rodada. O Tricolor venceu por 1 a 0, com gol do lateral-esquerdo Renê.

Quatro dias depois, as equipes voltaram a se enfrentar pelo Brasileirão, desta vez pela 31ª rodada, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O Ceará é o 14º colocado na tabela do torneio, com 35 pontos. O Fluminense está em sexto lugar, tendo 47 pontos.

Lima durante partida entre Ceara x Fluminense valida pela 31Âª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, na Arena Castelao neste domingo (2).
Galeno abriu o placar para o Ceará na Arena Castelão, diante do Fluminense (Foto: Caio Rocha/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

