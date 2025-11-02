menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Sem Ganso e Acosta, Zubeldía precisará contrariar estatísticas para vencer; veja números

Argentino está suspenso e o camisa 10 está em recuperação

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
06:40
Zubeldia Fluminense Brasileirão
imagem cameraZubeldía e seus auxiliares Maxi Cubreras (à direita) e Carlos Gruezo (à esquerda) em jogo do Fluminense no Brasileirão (Foto: William Felismino/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense enfrenta o Ceará na 31ª rodada do Brasileirão e a tendência é que Zubeldía arme o time com três volantes, já que não conta com Acosta e Ganso. A formação se dá por necessidade, não por escolha, já que um está suspenso e outro está em transição após lesão muscular na panturrilha. O jogo será às 16h, no Castelão.

continua após a publicidade

➡️ Thiago Silva e Cano são desfalques contra o Ceará, mas Flu tem novidades

A ausência dos principais criadores do time é sentida nas arquibancadas, mas também em campo. Dados do Sofascore evidenciam o impacto da presença dos jogadores, que aumentam não só o aproveitamento do time, mas o volume ofensivo.

Ganso e Acosta não jogaram juntos ainda, entrando um no lugar do outro quando estão à disposição. Sem os meias, a criação e organização ficam à cargo dos volantes (normalmente Martinelli, Nonato e Hércules) ou de Lima, que é meia, mas não proporciona a mesma qualidade criativa. Em algumas ocasiões, os atletas suprem a necessidade (como foi no Mundial, quando ainda tinham Arias), mas em outras vê-se uma equipe dependente do jogo com os pontas - e muitas vezes previsível.

continua após a publicidade

➡️ Em grande momento, defesa do Fluminense também brilha no ataque com Zubeldía

Dados do Fluminense com Ganso ou Acosta em campo, e sem nenhum dos meias na temporada.

Com Acosta ou GansoSem Acosta ou Ganso

Jogos

36

33

Aproveitamento

63.9%

50%

Gols por jogo

1.61

1.24

Finalizações por jogo

13.8

12.8

Grandes chances por jogo

2.0

1.1

Fluminense com e sem Ganso

Por conta de uma lesão na panturrilha, Ganso não joga desde de setembro, quando Renato Gaúcho era o treinador da equipe. Dessa forma, ainda não entrou em campo pelo Flu com Zubeldía, período em que foi "substituído" por Acosta, anunciado no início de agosto. Com o camisa 10 em campo, o Flu não só apresentou maior aproveitamento, mas também maior volume ofensivo e média de gols.

O "maestro" organiza o meio de campo, ditando a velocidade e a intensidade do time. Sua leitura de jogo permite que retenha a bola quando necessário ou que distribua passes de primeira para quebrar as linhas de uma defesa bem postada. A precisão no passe, somada à visão de jogo são características que tornam o jogador fundamental.

continua após a publicidade

Dados do Fluminense com e sem Ganso em campo

Técnico: Renato GaúchoCom GansoSem Ganso

Jogos

21

14

Aproveitamento

68%

43%

Gols por jogo

1.61

0.86

Finalizações por jogo

13.8

12.6

Grandes chances por jogo

2

1.07

Ganso e Martinelli comemoram o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
Ganso e Martinelli comemoram o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Fluminense com e sem Acosta

Luciano Acosta chegou no Fluminense no início de agosto para fazer função semelhante à de Ganso e suprir a ausência de Jhon Arias, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra. O argentino já soma 19 jogos pelo Tricolor e deu maior dinamismo ao meio de campo do time, principalmente quando John Kennedy está em campo.

Pela pequena amostragem com cada treinador, os números ainda não são suficientes para cravar o impacto negativo da sua ausência — o jogo contra o Ceará será o segundo que não jogará sob o comando de Zubeldía, por exemplo. Entretanto, a análise de suas atuações recentes mostram que a equipe rende melhor quando está jogando.

Dados do Fluminense com e sem Acosta em campo com Renato Gaúcho.

Técnico: Renato GaúchoCom AcostaSem Acosta

Jogos

8

3

Aproveitamento

33.3%

100%

Gols por jogo

0.87

1.66

Finalizações por jogo

12.5

14

Grandes chances por jogo

1.1

2

Dados do Fluminense com e sem Acosta em campo com Zubeldía.

Técnico: ZubeldíaCom AcostaSem Acosta

Jogos

7

1

Aproveitamento

61.9%

100%

Gols por jogo

1.42

1

Finalizações por jogo

12.8

13

Grandes chances por jogo

2.3

1

Lucho Acosta conduz a bola em Fluminense x Ceará (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)
Lucho Acosta conduz a bola em Fluminense x Ceará (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Provável escalação do Fluminense

Sem Thiago Silva, a tendência é que Ignácio forme dupla com Freytes. No comando do ataque, John Kennedy corre na frente pela titularidade em relação à Everaldo, já que Cano não viajou.

No meio de campo, como não conta com seus principais armadores, o treinador pode utilizar a formação de três volantes que funcionou com Renato Gaúcho, com Hércules na cabeça de área, e Martinelli e Nonato com maior liberdade para avançar. Outra possibilidade é colocar Lima na função, o que costuma acontecer, tendo ainda Lezcano como opção.

Assim, a provável escalação para enfrentar o Ceará é: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima (Nonato); Canobbio, Serna e John Kennedy.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

