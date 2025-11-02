O Fluminense enfrenta o Ceará na 31ª rodada do Brasileirão e a tendência é que Zubeldía arme o time com três volantes, já que não conta com Acosta e Ganso. A formação se dá por necessidade, não por escolha, já que um está suspenso e outro está em transição após lesão muscular na panturrilha. O jogo será às 16h, no Castelão.

continua após a publicidade

➡️ Thiago Silva e Cano são desfalques contra o Ceará, mas Flu tem novidades

A ausência dos principais criadores do time é sentida nas arquibancadas, mas também em campo. Dados do Sofascore evidenciam o impacto da presença dos jogadores, que aumentam não só o aproveitamento do time, mas o volume ofensivo.

Ganso e Acosta não jogaram juntos ainda, entrando um no lugar do outro quando estão à disposição. Sem os meias, a criação e organização ficam à cargo dos volantes (normalmente Martinelli, Nonato e Hércules) ou de Lima, que é meia, mas não proporciona a mesma qualidade criativa. Em algumas ocasiões, os atletas suprem a necessidade (como foi no Mundial, quando ainda tinham Arias), mas em outras vê-se uma equipe dependente do jogo com os pontas - e muitas vezes previsível.

continua após a publicidade

➡️ Em grande momento, defesa do Fluminense também brilha no ataque com Zubeldía

Dados do Fluminense com Ganso ou Acosta em campo, e sem nenhum dos meias na temporada. Com Acosta ou Ganso Sem Acosta ou Ganso Jogos 36 33 Aproveitamento 63.9% 50% Gols por jogo 1.61 1.24 Finalizações por jogo 13.8 12.8 Grandes chances por jogo 2.0 1.1

Fluminense com e sem Ganso

Por conta de uma lesão na panturrilha, Ganso não joga desde de setembro, quando Renato Gaúcho era o treinador da equipe. Dessa forma, ainda não entrou em campo pelo Flu com Zubeldía, período em que foi "substituído" por Acosta, anunciado no início de agosto. Com o camisa 10 em campo, o Flu não só apresentou maior aproveitamento, mas também maior volume ofensivo e média de gols.

O "maestro" organiza o meio de campo, ditando a velocidade e a intensidade do time. Sua leitura de jogo permite que retenha a bola quando necessário ou que distribua passes de primeira para quebrar as linhas de uma defesa bem postada. A precisão no passe, somada à visão de jogo são características que tornam o jogador fundamental.

continua após a publicidade

Dados do Fluminense com e sem Ganso em campo Técnico: Renato Gaúcho Com Ganso Sem Ganso Jogos 21 14 Aproveitamento 68% 43% Gols por jogo 1.61 0.86 Finalizações por jogo 13.8 12.6 Grandes chances por jogo 2 1.07

Ganso e Martinelli comemoram o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Fluminense com e sem Acosta

Luciano Acosta chegou no Fluminense no início de agosto para fazer função semelhante à de Ganso e suprir a ausência de Jhon Arias, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra. O argentino já soma 19 jogos pelo Tricolor e deu maior dinamismo ao meio de campo do time, principalmente quando John Kennedy está em campo.

Pela pequena amostragem com cada treinador, os números ainda não são suficientes para cravar o impacto negativo da sua ausência — o jogo contra o Ceará será o segundo que não jogará sob o comando de Zubeldía, por exemplo. Entretanto, a análise de suas atuações recentes mostram que a equipe rende melhor quando está jogando.

Dados do Fluminense com e sem Acosta em campo com Renato Gaúcho. Técnico: Renato Gaúcho Com Acosta Sem Acosta Jogos 8 3 Aproveitamento 33.3% 100% Gols por jogo 0.87 1.66 Finalizações por jogo 12.5 14 Grandes chances por jogo 1.1 2

Dados do Fluminense com e sem Acosta em campo com Zubeldía. Técnico: Zubeldía Com Acosta Sem Acosta Jogos 7 1 Aproveitamento 61.9% 100% Gols por jogo 1.42 1 Finalizações por jogo 12.8 13 Grandes chances por jogo 2.3 1

Lucho Acosta conduz a bola em Fluminense x Ceará (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Provável escalação do Fluminense

Sem Thiago Silva, a tendência é que Ignácio forme dupla com Freytes. No comando do ataque, John Kennedy corre na frente pela titularidade em relação à Everaldo, já que Cano não viajou.

No meio de campo, como não conta com seus principais armadores, o treinador pode utilizar a formação de três volantes que funcionou com Renato Gaúcho, com Hércules na cabeça de área, e Martinelli e Nonato com maior liberdade para avançar. Outra possibilidade é colocar Lima na função, o que costuma acontecer, tendo ainda Lezcano como opção.

Assim, a provável escalação para enfrentar o Ceará é: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima (Nonato); Canobbio, Serna e John Kennedy.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense