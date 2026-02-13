Cauly chega na capital paulista e passa por exames no São Paulo
Tricolor traz reforço sem custos
Cauly chegou na capital paulista na noite desta quinta-feira (12) e está passando por exames médicos no CT do São Paulo. O jogador deve assinar seu contrato e ser anunciado em breve pelo clube.
O jogador chega como empréstimo. Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pela cessão, porém, o Lance! ouviu que o dinheiro não sairá dos cofres do Tricolor.
Isso porque o São Paulo tem um crédito com a equipe nordestina, que chega de negociações antigas. Ou seja, abaterá este valor. Vale destacar que o clube do Morumbis também não terá que pagar nenhuma multa caso Cauly enfrente o Bahia, como costuma acontecer.
A reportagem confirmou que, entre o fim de 2025 e o início deste ano, o São Paulo já havia feito uma consulta pelo jogador, mas as tratativas não avançaram naquele momento. Agora, as conversas foram retomadas e ganharam força. Do lado do Bahia, o entendimento é de que Cauly não teria mais espaço no elenco.
Rui Costa foi nome influente na contratação
O diretor Rui Costa foi um dos principais nomes envolvidos na contratação de Cauly. O Rui já coordenava todas as operações. Com a saída dos diretores, ele passou a centralizar essas questões em contato direto com o Massis. O meia chega sem custos.
