São Paulo

Cauly chega na capital paulista e passa por exames no São Paulo

Tricolor traz reforço sem custos

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 13/02/2026
11:24
Cauly comemora gol de pênalti contra o Paysandu Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
imagem cameraSão Paulo está próximo de anunciar Cauly (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
  Matéria
  Mais Notícias

Cauly chegou na capital paulista na noite desta quinta-feira (12) e está passando por exames médicos no CT do São Paulo. O jogador deve assinar seu contrato e ser anunciado em breve pelo clube.

O jogador chega como empréstimo. Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pela cessão, porém, o Lance! ouviu que o dinheiro não sairá dos cofres do Tricolor.

Isso porque o São Paulo tem um crédito com a equipe nordestina, que chega de negociações antigas. Ou seja, abaterá este valor. Vale destacar que o clube do Morumbis também não terá que pagar nenhuma multa caso Cauly enfrente o Bahia, como costuma acontecer.

Cauly em ação contra o Retrô (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
(Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

A reportagem confirmou que, entre o fim de 2025 e o início deste ano, o São Paulo já havia feito uma consulta pelo jogador, mas as tratativas não avançaram naquele momento. Agora, as conversas foram retomadas e ganharam força. Do lado do Bahia, o entendimento é de que Cauly não teria mais espaço no elenco.

Rui Costa foi nome influente na contratação

O diretor Rui Costa foi um dos principais nomes envolvidos na contratação de Cauly. O Rui já coordenava todas as operações. Com a saída dos diretores, ele passou a centralizar essas questões em contato direto com o Massis. O meia chega sem custos.

