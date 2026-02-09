Ceará amplia invencibilidade sobre o Fortaleza após empate

Ceará e Fortaleza ficaram no 0 a 0 na noite do último domingo (8), na Arena Castelão, valendo pelo Campeonato Cearense. Em uma partida de poucas chances, o resultado ampliou o tabu do Alvinegro sobre o rival.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Já são 11 jogos desde a última derrota, com quatro vitórias do Vovô e sete empates no período. O recorte traz oito partidas de Campeonato Cearense, duas pela Série A do Brasileirão e uma na Copa do Nordeste.

O Tricolor não vence o adversário desde o dia 1º de abril de 2023, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Com aquele triunfo por 2 a 1 e o empate em 2 a 2 na volta, a equipe do Pici conquistou o seu pentacampeonato.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas vitórias de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense!

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Após o fim da segunda fase, Ceará e Fortaleza conheceram os seus adversários na semifinal: o Vovô enfrentará o Floresta e o Leão terá pela frente o Ferroviário. Serão jogos em ida e volta, assim como a decisão.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Rebaixados no último Brasileirão, os rivais vêm passando por um início de temporada com diversas mudanças. A Série B, grande objetivo do ano, terá início em março.

continua após a publicidade

Ceará e Fortaleza empataram no Castelão

No empate desta noite, os times fizeram um jogo pouco inspirado e não criaram grandes chances. Os cruzamentos e as finalizações de fora da área estiveram entre as principais alternativas no ataque.

➡️ Ceará e Fortaleza conhecem adversários das semis do Estadual

Este foi o primeiro Clássico-Rei do ano. É possível que Ceará e Fortaleza repitam o confronto na decisão do Estadual.