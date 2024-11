‘Começar Brasileirão em março é pensar pequeno’, critica vice da CBF

Reinaldo Carneiro Bastos é presidente da FPF (Foto: Rodrigo Corsi / FPF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 08/11/2024 - 14:13 • Rio de Janeiro

Um dos oito vice-presidentes da CBF, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, criticou a proposta do novo calendário do futebol brasileiro, que está em análise na CBF. Pela proposta, que ainda não foi decidida, os estaduais começariam na segunda semana de janeiro, e o Brasileirão em março.

— Agora a CBF foi brilhante, vai começar o Campeonato (Brasileiro) em março e os estaduais 8 de janeiro. Isso é quem pensa pequeno, é quem não consegue enxergar o todo. Consegue enxergar a elite, mas o futebol brasileiro não é só a elite —, considerou Bastos, logo após ser um dos 27 presidentes de federações estaduais a aprovar a ampliação de mandatos para Ednaldo Rodrigues, atual presidente da CBF.

Ao criticar a proposta de mudança de calendário, Reinaldo atirou também contra a Fifa e contra a Conmebol.

— Nós somos um país continente, e não há nenhuma possibilidade de você ter sucesso começando a competição em 8 de janeiro. Querer colocar na minha cabeça que tem 10 dias de pré-temporada, que o jogador se apresenta em 28 de dezembro. Eu queria me convencer de que os atletas não programaram suas férias com as famílias, não compraram passagens, não reservaram hotel para Réveillon, a gente em novembro ter de dizer para o mundo do futebol que é muito legal o futebol começar no dia 8 de janeiro —, disse Reinaldo Carneiro Bastos.

— Esse não é o melhor caminho, não é a solução, estou estudando alternativas. Que a gente precisa começar no meio de janeiro, precisa começar. A Fifa está cada vez mais empurrando competições, pegou o meio do ano agora para fazer o Mundial, fazer o Intercontinental no final do ano. Tomou uma atitude deselegante com o Brasil, botou o Brasil em uma repescagem no Intercontinental. O campeão da Conmebol não vai mais direto para a semifinal, tem que jogar mais uma partida contra um time da Concacaf — lembrou o presidente da Federação Paulista.

— Na Conmebol, o Brasil participa de duas pré-Libertadores, usa quatro datas do calendário para depois matar dois brasileiros um contra o outro, como foi o Botafogo e o Bragantino — o Botafogo passou e o Bragantino ficou. Já que é isso, já que vão se matar, que dê mais uma vaga direta, libere quatro datas no calendário para o Brasil e mais duas datas da Sul-Americana, que é um desperdício —, sugeriu Reinaldo Carneiro Bastos.

'Está na hora de dizer não a 8 de janeiro', diz vice da CBF

Depois, Reinaldo voltou a criticar a proposta de iniciar os Estaduais na segunda semana de janeiro. Em sua avaliação, a eventual mudança vai prejudicar o futebol brasileiro como um todo.

— Está na hora também de dizer não a 8 de janeiro, 8 de janeiro não é uma data que dá para se fazer futebol. Vai prejudicar o futebol brasileiro como um todo, porque farão pré-temporadas ruins, e isso os clubes vão pagar a conta durante o ano —, justificou o cartola.

Para Reinaldo Carneiro Bastos, passou a hora de a CBF reunir federações e clubes para discutir o calendário do futebol brasileiro no longo prazo.

— Nós já temos as competições programadas nos próximos quatro, cinco anos. Que se pense algo com antecedência, não é em novembro decidir que se começa em 8 de janeiro — reiterou.

— Eu não tenho varinha mágica para responder aqui para você, faz A, faz B ou faz C, mas eu tenho convicção que tem que sentar federações, tem que sentar clubes com a CBF, sob a liderança do presidente Ednaldo, para se pensar isso para frente. Eu garanto para os senhores que não é de uma hora para outra achar, que é como eu vejo muito de vocês falando —, sustentou o dirigente.