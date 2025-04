O Corinthians divulgou a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o América de Cali, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida está marcada para terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), e o Timão tem dois desfalques importantes: Memphis Depay e Igor Coronado.

➡️ 'Anúncios sem sentido': Memphis questiona decisão da CBF e mostra tornozelo inchado

Os jogadores sofreram traumas no tornozelo direito e ombro esquerdo, respectivamente. Além deles, o goleiro Hugo Souza, com lesão no retofemoral da coxa direita, o zagueiro Gustavo Henrique, com incômodo na coxa direita, o lateral Fabrizio Angileri, com lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda, e o meio-campista Rodrigo Garro, que faz tratamento de tendinopatia patelar do joelho direito na Espanha, seguem como desfalques.

Neste domingo (6), os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no último sábado (7), na vitória sobre o Vasco, realizaram um trabalho regenerativo. Os demais foram ao gramado para um treinamento comandado pelo técnico Ramón Díaz, que promoveu uma atividade de passes e jogos em campo reduzido.

A delegação alvinegra embarca para Cali na tarde deste domingo (6) e na segunda-feira (7), no período da tarde, o elenco fará o último treino preparatório para a partida diante do América.

Pelo Grupo C, o Corinthians estreou na competição continental com derrota por 2 a 1 para o Huracán, na Neo Química Arena, e busca sua primeira vitória para subir na tabela de classificação.

➡️ António Oliveira relembra saída de ex-jogador do Corinthians: 'Pediu para não jogar'

Confira a lista dos relacionados do Corinthians:

Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli

Laterais: Hugo, Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro

Meio-campistas: Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Maycon, Raniele e Ryan

Atacantes: Gui Negão, Héctor Hernández, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto