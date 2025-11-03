CBF repete árbitro do turno para Grêmio x Cruzeiro

O árbitro escolhido pela Comissão de Arbitragem da CBF para o jogo entre Grêmio e Cruzeiro, quarta-feira (5), às 20h, na Arena do Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileiro, é o mesmo que apitou o confronto pelo turno: o paranaense Lucas Paulo Torezin. Pela 13ª rodada, em 13 de julho, Lucas Torezin foi o árbitro da goleada da Raposa por 4 a 1, no Mineirão.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além dessa partida, o árbitro paranaense de 42 anos apitou outro jogo do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, mais uma vitória celeste: 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, em 21 de setembro, no Mineirão, pela 24ª rodada.

Nas 28 escalas de Lucas Torezin pela CBF na temporada, o árbitro, natural de Campo Largo (PR), apitou outros três jogos do Grêmio e, em nenhum deles, o Tricolor gaúcho saiu de campo vitorioso.

continua após a publicidade

Pela quarta rodada, o paranaense apitou a primeira goleada sofrida pelo Grêmio no Brasileiro: também 4 a 1 para o Mirassol, em Mirassol (SP).

Lucas Paulo Torezin também foi o árbitro da derrota do time gaúcho para o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, em 2 de agosto, pela 18ª rodada; e do empate por 1 a 1 com o Botafogo, em Porto Alegre, em 24 de setembro, em jogo adiado da 16ª rodada.

continua após a publicidade

Nas próximas horas, a CBF divulga a escala de arbitragem completa para a 32ª rodada, com os assistentes e a equipe de VAR.

➡️Marlon está liberado para jogar pelo Grêmio contra o Cruzeiro

Cruzeiro e Grêmio têm metas diferentes para a próxima temporada

Na partida de quarta-feira (5), o Cruzeiro pode garantir matematicamente vaga na Copa Libertadores de 2026. A Raposa está na terceira colocação do Brasileiro, com 60 pontos, cinco atrás do líder Palmeiras e quatro a menos que o vice-líder Flamengo. Na rodada passada, a equipe de Leonardo Jardim derrotou o Vitória por 3 a 1, no Mineirão, sábado (1º).

O Grêmio ocupa a 11ª colocação com 39 pontos e vem de derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena, domingo (2). As chances de classificação para a Libertadores são remotas, e o time do técnico Mano Menezes briga mesmo é para se garantir na Copa Sul-Americana de 2026.