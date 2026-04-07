CEO do Atlético-MG destaca avanço em encontro da CBF sobre criação de liga: 'Passo importante'

O Atlético participou da reunião inaugural promovida pela CBF para dar início às discussões sobre a criação de uma liga única no futebol brasileiro. O encontro foi realizado na última segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, e reuniu representantes dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, além de dirigentes das federações estaduais.

O Atlético participou da reunião inaugural promovida pela CBF para dar início às discussões sobre a criação de uma liga única no futebol brasileiro. O encontro foi realizado na última segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, e reuniu representantes dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, além de dirigentes das federações estaduais.

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O Galo foi representado pelo CEO Pedro Daniel, que avaliou o encontro como um avanço importante em um debate considerado fundamental para o desenvolvimento do futebol no país:

— Foi uma reunião histórica. Discutimos bastante o diagnóstico do futebol brasileiro. A CBF trouxe números comparando com as principais ligas, o que foi bem interessante porque mostra a realidade de onde estamos e permite projetar onde queremos chegar. Foi um primeiro passo muito importante —afirmou o CEO.

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O CEO do Atlético também ressaltou que a discussão vai além da simples divisão de receitas, envolvendo a valorização do futebol brasileiro como um produto completo, desde a organização até a forma como é apresentado e comercializado:

— Existe uma questão que é o 'dedo na ferida', que é a grana. Esse é o ponto final da história. Mas a gente nunca discutiu o produto como um todo. A partir do momento que identificamos os principais ativos e pilares para destravar esse crescimento, conseguimos avançar várias etapas. A distribuição é o final, mas há questões anteriores que precisam ser resolvidas. Saio satisfeito e otimista — finalizou Pedro Daniel.

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Durante a reunião, a CBF apresentou dados comparativos com as principais ligas do mundo, traçando um diagnóstico do cenário atual do futebol brasileiro e indicando possíveis caminhos para sua evolução.

Reunião sobre liga única na CBF com presença do Atlético (divulgação CBF)

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