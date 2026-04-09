O Botafogo estreia na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), contra o Caracas, da Venezuela. O Glorioso volta a disputar a competição de segundo escalão do continente, o que não acontecia desde 2023, ainda nos primeiros movimentos da SAF de John Textor.

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A equipe foi eliminada na terceira fase da Libertadores pelo Barcelona (EQU) e, com isso, foi parar na Sul-Americana no Pote 4 para o sorteio. Com investimento mais alto e em ano de crise, o torneio é ótima oportunidade de mostrar força e, quem sabe, levantar um troféu.

Botafogo volta com novo status

A última participação do Botafogo na Copa Sul-Americana aconteceu em 2023, ainda no segundo ano de SAF. O Alvinegro, comandado inicialmente por Luís Castro e depois por Bruno Lage, caiu no grupo com César Vallejo (PER), LDU (EQU) e Magallanes (CHI). Contra o último, inclusive, marcou a despedida de Luís Castro e a aposentadoria do ídolo Joel Carli.

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Joel Carli se despediu do Botafogo em um jogo de Copa Sul-Americana (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A campanha foi de segundo colocado, com 10 pontos somados. Depois disso, o Glorioso passou pelo Patronato (ARG), que estava na Libertadores, na fase de playoffs, e pelo Guaraní (PAR) nas oitavas definal.

Nas quartas, após empate por 1 a 1, perdeu fora de casa por 2 a 1 para o Defensa y Justicia e foi eliminado. No ano em questão, terminou o Brasileirão na quinta colocação, se classificou para a Libertadores do ano seguinte e foi campeão sob o comando de Artur Jorge.

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Na atual edição da Copa Sul-Americana, o Glorioso está no Grupo E ao lado de Racing (ARG) e Independiente Petrolero (BOL). Na abertura da chave, o time argentino, fora de casa, venceu por 3 a 1.

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