O técnico Fernando Diniz, apresentado oficialmente pelo Corinthians na terça-feira (7), dará início a sua trajetória no clube em uma semana de estreia na Libertadores e, na depois, clássico com o Palmeiras. O treinador precisa colocar fim à sequência negativa de nove jogos sem vencer, e o primeiro passo será na noite desta quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), contra o Platense, em Buenos Aires, na Argentina. Será a primeira vez que as equipes vão se enfrentar.

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Uma vitória na estreia do torneio continental que o Alvinegro volta a disputar após dois anos fora, dará tranquilidade a esse início de trabalho da nova comissão técnica e, de quebra, levará o time para o Derby do Brasileirão, no domingo (12), com um pouco mais de confiança.

Para esta partida na Argentina a principal dúvida fica por conta da presença de Yuri Alberto, ausência das duas últimas atividades do time por ter tirado o dente do siso. Por outro lado, o camisa 9 viajou com a delegação corintiana e deve ao menos ficar no banco de reservas. Caso se confirme a baixa o atacante, o jovem Kayke deve ganhar a vaga de titular pela segunda vez na temporada.

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O holandês Memphis Depay, que trata uma lesão muscular, o lateral Hugo, que se recupera de cirurgia no joelho direito, o zagueiro João Pedro Tchoca, com pubalgia, e o atacante Kaio César, em transição física, ficaram no Brasil para darem continuidade aos tratamentos. Além deles, lateral-direito Pedro Milans e o volante Charles, com dores no tornozelo, também são desfalques.

A última vitória do Corinthians foi no dia 19 de fevereiro, quando venceu o Athletico, na Arena da Baixada. A série negativa resultou na demissão do então técnico Dorival Jr.

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Provável escalação do Corinthians:

Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Kayke e Pedro Raul (Yuri Alberto).

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Jogadores que viajaram com o Corinthians para a Argentina:

1 . Goleiros: Hugo Souza, Felipe Longo e Kauê; 2 . Laterais: Matheuzinho, Matheus Bidu e Fabrizio Angileri; 3 . Zagueiros: André Ramalho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Iago Machado; 4 . Meio-campistas: André, Raniele, Matheus Pereira, André Carrillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro, Dieguinho, Zakaria Labyad; 5 . Atacantes: Yuri Alberto, Jesse Lingard, Vitinho, Pedro Raul e Kayke.

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