Análise: Reservas do Atlético-MG não conseguem manter desempenho e 'cara' de Domínguez

Nesta quarta-feira (8), o Atlético foi derrotado por 2 a 1 pelo Puerto Cabello, na estreia da Copa Sul-Americana. O Galo entrou em campo com uma equipe alternativa e não conseguiu manter a sequência positiva nem o bom desempenho que vinha apresentando sob o comando de Eduardo Domínguez, com um time já mais identificado com a proposta do treinador.

Nesta quarta-feira (8), o Atlético foi derrotado por 2 a 1 pelo Puerto Cabello, na estreia da Copa Sul-Americana. O Galo entrou em campo com uma equipe alternativa e não conseguiu manter a sequência positiva nem o bom desempenho que vinha apresentando sob o comando de Eduardo Domínguez, com um time já mais identificado com a proposta do treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

As escolhas de Domínguez

O técnico Eduardo Domínguez optou por escalar uma equipe alternativa, considerando que a principal prioridade do Atlético na temporada é o Campeonato Brasileiro. O único jogador em campo que pode ser considerado titular absoluto foi o goleiro Éverson. Ainda assim, todos os demais atletas utilizados já vinham recebendo minutos e sendo observados pelo treinador.

No sistema defensivo, além de Éverson, a equipe contou com Preciado na lateral direita, Lyanco e Vitor Hugo formando a dupla de zaga, e Alonso na lateral esquerda. Inicialmente, Kauã Pascini ocuparia essa função, mas o jovem foi cortado da partida devido a um quadro de virose.

continua após a publicidade

No meio-campo, Cissé atuou como primeiro volante, enquanto Igor Gomes teve mais liberdade para avançar. Bernard ficou responsável pela articulação das jogadas, atuando em uma posição mais ofensiva. No ataque, Scarpa jogou aberto pela direita, Dudu pela esquerda, e Cassierra atuou centralizado, como referência ofensiva da equipe.

Reservas do Atlético não conseguem bom desempenho

O Atlético sofreu bastante e encontrou muitas dificuldades no início da partida. O sistema defensivo se mostrou desorganizado e excessivamente espaçado, com pouca aproximação entre o meio-campo e a defesa, o que acabou oferecendo muitos espaços para o Puerto Cabello explorar.

continua após a publicidade

Essa desorganização custou caro: aos 17 minutos, a equipe venezuelana abriu o placar após um cruzamento em que a defesa atleticana ficou parada, permitindo que o atacante finalizasse livre dentro da área.

Após o gol sofrido e a pausa para hidratação, o técnico Eduardo Domínguez parece ter conseguido ajustar a equipe. O time voltou com outra postura, mais agressivo ofensivamente, aumentando o volume de jogo e buscando mais o ataque. Pouco depois, chegou ao empate com Dudu, aproveitando um erro do goleiro adversário na saída de bola.

No entanto, justamente quando vivia seu melhor momento na primeira etapa, o Atlético voltou a falhar defensivamente. Em mais um lance de cruzamento, a equipe concedeu muito espaço: Alonso permitiu a jogada pela lateral, enquanto os zagueiros permaneceram estáticos, facilitando a infiltração dos atacantes adversários. Como resultado, o time mineiro voltou a ficar atrás no placar e foi para o intervalo em desvantagem.

Na segunda etapa, o Atlético voltou a campo, mas, assim como no primeiro tempo, não conseguiu controlar a partida nos minutos iniciais. Mesmo em vantagem, o Puerto Cabello manteve a iniciativa e seguiu pressionando.

O desempenho do Galo melhorou apenas após as mudanças promovidas por Eduardo Domínguez, mas a equipe ainda não conseguiu criar jogadas efetivas nem finalizar com precisão para buscar o empate. Além disso, o Atlético não conseguiu corrigir os erros apresentados na primeira etapa. O Puerto Cabello, inclusive, teve chances para ampliar o placar, mas pecou na finalização das jogadas.

A equipe mineira manteve os mesmos problemas de espaçamento e desorganização defensiva, permitindo que o adversário encontrasse espaços com facilidade. Diante desse cenário, a derrota poderia ter sido ainda mais ampla. O Galo teve a sequência de vitórias interrompida e larga mal na competição continental.