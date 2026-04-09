Cruzeiro deve ter novidade importante contra o Red Bull Bragantino
Artur Jorge promoveu mudanças contra o Barceona-EQU
Depois de estrear com o pé direito na Libertadores, o Cruzeiro começa nesta quinta-feira (9) a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Artur Jorge deverá ter o retorno de um titular.
O volante Lucas Romero, que se recuperou de uma fratura na costela, mas teve um problema muscular no fim de semana, foi baixa contra o Barcelona-EQU. Entretanto, o comandante português está otimista pelo retorno do argentino.
– Levamos o Romero para São Paulo na expectativa de podermos contar com ele neste jogo. Mas no treino após o jogo, ele sentiu um desconforto. Como o tempo não era grande, decidimos não arriscar, deixá-lo em repouso. Tudo indica que deve estar disponível contra o Bragantino – disse Artur Jorge.
Cruzeiro na Libertadores
Mesmo fora de casa, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo meio-campista Matheus Pereira.
Com o resultado, a Raposa larga na frente no Grupo D e divide a liderança com o Boca Juniors, que venceu a Universidad Católica fora de casa.
O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica, no Mineirão. Antes, o Cabuloso joga contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).
