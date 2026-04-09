Preciado lamenta derrota do Atlético e sequência interrompida: "Tínhamos que seguir ganhando'

Após a derrota por 2 a 1 para o Puerto Cabello, o lateral-direito do Atlético, Preciado, lamentou o resultado e o desempenho da equipe. Ele destacou a importância de manter a sequência de vitórias mas afirmou que é levantar a cabeça e já pensar no próximo jogo.

Após a derrota por 2 a 1 para o Puerto Cabello, o lateral-direito do Atlético, Preciado, lamentou o resultado e o desempenho da equipe. Ele destacou a importância de manter a sequência de vitórias mas afirmou que é levantar a cabeça e já pensar no próximo jogo.

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— Acho que viemos fazer um trabalho aqui e não conseguimos realizar de maneira eficiente. Eles tiveram chances e converteram. Lamentavelmente foi esse o resultado. Temos que trabalhar para reverter isso. Vamos pensar agora na próxima partida — afirmou o lateral

O Atlético vinha de uma sequência de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e buscava ampliar esse bom momento. Preciado destacou que era muito importante manter a sequência, mas reconheceu que, desta vez, não foi possível:

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— Acho que com o trabalho vamos melhorando pouco a pouco. Sabíamos que era uma partida importante que tínhamos que ganhar, necessitávamos seguir ganhando mas infelizmente não foi o resultado. Vamos trabalhar para a sequência — finalizou o lateral

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Como foi Puerto Cabello x Atlético?

A partida começou com o Puerto Cabello pressionando a equipe do Atlético, que se mostrava desorganizada e com dificuldades defensivas. O domínio dos mandantes rapidamente se traduziu em resultado: após um cruzamento pela direita, ninguém conseguiu fazer o corte, e Castillo apareceu livre nas costas da defesa, dominou e finalizou firme para abrir o placar.

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Depois de sofrer o gol, o Atlético reagiu e conseguiu se reorganizar. Em menos de dez minutos, chegou ao empate após uma falha do goleiro adversário. Ao tentar sair jogando, ele errou o passe, Bernard recuperou a bola e tentou a finalização. Após um bate-rebate, a bola sobrou para Dudu, que apenas empurrou para as redes.

No entanto, quando o Atlético vivia seu melhor momento na partida, já na reta final do primeiro tempo, voltou a falhar defensivamente. Em mais um lance de cruzamento, dessa vez pelo alto, a zaga não conseguiu afastar, e Ramos subiu mais alto que todos para cabecear e colocar o Puerto Cabello novamente em vantagem.

No início do segundo tempo, o Puerto Cabello, mesmo com a vantagem no placar, voltou melhor e seguiu buscando o ataque. A equipe venezuelana criou boas oportunidades para ampliar, mas pecou nas finalizações.

O Atlético só conseguiu crescer na partida a partir dos 15 minutos, quando passou a ter mais posse de bola e a se lançar ao ataque. Apesar disso, encontrou dificuldades diante da defesa do Puerto Cabello e esbarrou na falta de criatividade ofensiva.

Com o passar do tempo, o jogo perdeu intensidade e teve poucas chances claras. Assim, o Puerto Cabello conseguiu administrar o resultado e garantir a vitória até o apito final.