O mês de julho já começou, e com ele acaba a agonia dos torcedores do Bahia, que esperam para ver o time voltar a jogar na Casa de Apostas Arena Fonte Nova há quase um mês. E as opções serão muitas neste sétimo mês do ano, já que cinco das sete partidas do Tricolor serão em casa, três delas de forma consecutiva.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A última vez que o Bahia jogou diante do torcedor foi no dia 7 de junho, contra o Náutico, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O resultado foi um 3 a 1 que garantiu ao time de Rogério Ceni a melhor campanha da fase de grupos da competição e fez a equipe chegar a 75% de aproveitamento sob seus domínios nesta temporada (16 vitórias, quatro empates e três derrotas em 23 confrontos).

Jogos do Bahia em casa no mês de julho

Torcida do Bahia na partida contra o Náutico (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

A sequência começa na próxima quarta-feira, quando o Bahia recebe o Fortaleza às 21h30 (de Brasília) pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Em seguida, o Tricolor joga contra o Atlético-MG no reinício do Brasileirão, no dia 12 de julho, também na Arena. Já no dia 15, os comandados de Ceni têm desafio importante em casa contra o América de Cali (COL), pelo primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana.

continua após a publicidade

Além dessa trinca de partidas, o Bahia também recebe o Juventude no dia 27, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Retrô no dia 30, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

O Bahia só enfrenta fora de casa o Fortaleza, pela 15ª rodada da Série A, no dia 19, e o América de Cali, no jogo de volta dos playoffs, marcado para 22 de julho.

continua após a publicidade

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste;

Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana;

Bahia x Juventude (18h30 do dia 27/07) - 17ª rodada do Brasileirão;

Bahia x Retrô (19h30 do dia 30/07) - oitavas da Copa do Brasil.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Everton Ribeiro e mais três: veja atletas do Bahia que podem assinar pré-contrato

➡️Bahia deve ser discreto na janela, mas tem soluções caseiras no elenco

➡️Figuras da Torcida: revoltado com Grupo City, Binha virou sinônimo de ser Bahia