A partir da última terça-feira (1), quatro atletas do Bahia chegaram aos seis meses finais do seus vínculos com o clube e, assim, podem assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Entre eles está o meia Everton Ribeiro, a grande referência técnica, camisa 10 e capitão da equipe tricolor.

Everton, no entanto, tem gatilhos de renovação no contrato que podem viabilizar a permanência por mais uma temporada, a depender do número de jogos disputados.

Vale lembrar que o pré-contrato é um artifício previsto no artigo 25 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol, que prevê a possibilidade de atletas em fase de expiração do contrato, ou que estão dentro dos seis meses finais do acordo, assinarem uma espécie de termo de compromisso - anterior ao contrato oficial - com outra equipe.

Quais são os jogadores do Bahia em término de contrato?

Santiago Arias é um dos jogadores que não renovaram com o Bahia e estão livres para pré-contrato (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Além de Everton Ribeiro, o lateral-direito Santiago Arias e os goleiros Danilo Fernandes e Gabriel Souza também estão livres para acertar com outros clubes. Desses, apenas Everton e Arias são utilizados com frequência por Rogério Ceni, já que Danilo e Gabriel são terceiro e quarto goleiros, respectivamente.

O Bahia, inclusive, se movimentou nas últimas janelas para trazer atletas com contratos longos, como é o caso de Erick, Ramos Mingo e Erick Pulga, contratados no início deste ano com vínculos até o fim 2029.

Jogador Posição Término de contrato Idade Status Danilo Fernandes Goleiro Dezembro de 2025 37 anos Reserva Everton Ribeiro Meia Dezembro de 2025 36 anos Titular Gabriel Souza Goleiro Dezembro de 2025 20 anos Reserva Santiago Arias Lateral-direito Dezembro de 2025 33 anos Reserva/Titular

O Bahia deve fazer movimentos pontuais nesta próxima janela de transferências, do dia 10 de julho a 2 de setembro, caso julgue necessário. À priori, o técnico Rogério Ceni afirmou que a base do elenco será mantida até o final da temporada.