Vitória não vai ter vida fácil no retorno do Brasileirão

Com a tabela detalhada do Brasileirão divulgada, o Vitória conheceu seus próximos compromissos até a 18ª rodada. A sequência, inclusive, promete ser dura para o Rubro-Negro, que vai encarar adversários diretos, equipes que brigam no topo da classificação e até mesmo a sensação de campeonato.

Veja abaixo o calendário do Vitória no retorno do Brasileirão após a parada do Mundial:

Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

Botafogo x Vitória (21h30 do dia 15/07) - 14ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Bragantino (18h30 do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão;

Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) - 17ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão.

Adversários diretos

O Vitória vai fazer o jogo de reabertura do Brasileirão após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa contra o Internacional. A partida está marcada para as 16h30 do dia 12 de julho (horário de Brasília), um sábado.

O Colorado é um adversário direto do Rubro-Negro na briga para fugir da zona de rebaixamento. Por enquanto, as duas equipes têm 11 pontos, mas os gaúchos levam desvantagem no saldo de gols (-6 x -4) e, por isso, estão na 17ª posição, enquanto o time baiano é o 16º. Mas o Inter, apesar dos seis jogos sem vencer na competição - a última vitória foi contra o Juventude no dia 26 de abril - já mostrou sua força nas copas e deve oferecer dificuldades ao Leão em Porto Alegre.

Willian Oliveira em Vitória x Internacional no Beira-Rio (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Duas rodadas depois, o Vitória volta a encontrar um adversário direto no Campeonato Brasileiro. Se contra o Inter era difícil apontar um favorito, diante do Sport o Rubro-Negro está em vantagem por diversos elementos. O primeiro deles é o fator Barradão, que impulsionou o time na retomada até o retorno à Série A e continua como um ponto a ser considerado pelos adversários, já que os comandados de Thiago Carpini só perderam quatro dos 21 jogos disputados no estádio em 2025.

continua após a publicidade

Não só isso, o time pernambucano vive uma crise nesta edição da Série A e ainda tenta encontrar o caminho das vitórias. O time de Daniel Paulista - terceiro técnico só nesta edição do Brasileiro - tem apenas três pontos em 11 jogos e amarga a lanterna sem um triunfo sequer.

Pedreiras pela frente

Antes mesmo desse jogo contra o Sport, o Vitória enfrenta outros dois adversários complicados, mas que vivem uma realidade diferente em relação ao Rubro-Negro. Primeiro, o time baiano enfrenta o Botafogo, oitavo colocado, com 18 pontos, a dois de distância do G-6, no Nilton Santos. Vale lembrar que, apesar do elenco recheado e do apoio do torcedor, o Glorioso vem com um desgaste a mais por disputar o Mundial de Clubes.

Vitória vai enfrentar o Botafogo no retorno do Brasileirão após o Mundial, pela 14ª rodada (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Na rodada seguinte o Vitória recebe o Bragantino, no Barradão. O Massa Bruta é uma das surpresas desse início de campeonato e briga ponto a ponto contra Flamengo e Cruzeiro pela liderança. O time paulista está na terceira posição, com 23 pontos, um a menos que o Rubro-Negro carioca (atual líder) e a Raposa.

Já na 18ª rodada, o Vitória enfrenta o Palmeiras, também no Barradão, mais um time que desponta no G-4 do Brasileirão, com 22 pontos. Com um dos melhores elencos do país e campanha irretocável na Libertadores, o Verdão oscilou nas últimas duas rodadas que disputou e perdeu para Flamengo e Cruzeiro. Por isso, Thiago Carpini aposta no fator casa e no desgaste do adversário após o Mundial para também tentar surpreender.

Vitória e Palmeiras vão disputar a 18ª rodada em retorno do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Mirassol, a sensação do Brasileiro

No meio de todos esses confrontos, o Vitória vai até Mirassol na 17ª rodada para enfrentar uma das sensações deste Campeonato Brasileiro. Depois de garantir o acesso como vice-campeão da Série B em 2024, o time do interior paulista surpreendeu a todos neste início de Brasileirão com uma digna nona posição, com 17 pontos. Tudo isso é fruto de um planejamento e trabalho bem executado, que mantém o time invicto a quatro rodadas, com três vitórias e um empate.

Vitória x Mirassol pela Série B 2023 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Antes de toda essa maratona de jogos, porém, o Vitória tem compromisso importante no dia 8 de julho, contra o Confiança, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.