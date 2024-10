Sorteio da final da Copa do Brasil: onde assistir e horário

Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 11:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O sorteio dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo, será realizado nesta quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, localizado no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão da CBF TV e do site do Lance!.

Os jogos das finais da Copa do Brasil serão disputadas nos dias 3 e 10 de novembro. As partidas serão em ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos. Os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate.

O Rubro-Negro mandará seu jogo no Maracanã, enquanto o Galo receberá sua primeira decisão na Arena MRV, inaugurada em 2023. A casa do clube mineiro não foi palco de decisões, uma vez que a equipe de Gabriel Milito não chegou em finais no ano passado.

A classificação para decisão garante uma cota mínima de R$ 31,5 milhões, em caso de vice-campeonato. O campeão leva R$ 73,5 milhões.