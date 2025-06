Ancelotti terá homenagem da CBF por aniversário em Brasil x Paraguai

Aniversariante do dia, Carlo Ancelotti ganhará uma homenagem da CBF no jogo desta terça-feira (10). Na data em que o italiano completará 66 anos, a entidade prepara uma série de ações para comemorar.

‘Ancelotti impõe autoridade sem ser autoritário’, elogia Rodrigo Caetano

Tudo deve acontecer antes de a bola rolar para a partida contra o Paraguai, e entre as ações deve ter uso do telão da Neo Química Arena. Ancelotti, inclusive, poderá celebrar o dia junto a amigos e parentes.

Ancelotti tem dois filhos: Katia e Davide. A CBF inclusive anunciou que Davide passará a ser auxiliar do pai já a partir do jogo contra o Paraguai. Davide trabalhou como preparador físico do Paris Saint-Germain-FRA, quando o pai era o treinador, e o seguiu em outros clubes da Europa, como Bayern de Munique-ALE e Napoli-ITA. O filho assumiu a função de assistente técnico no Real Madrid em 2021, e seguiu até chegar à Seleção Brasileira com o pai.

Além dos filhos, Ancelotti terá a presença da Chloe McClay, e pode ter atambém a presença da esposa, a canadense Mariann Barrena McClay.

Nascido em Reggiolo, na Itália, em 10 de junho de 1959, Ancelotti contará com a presença da família. Um camarote do estádio deve ficar à disposição da comitiva do treinador.

O jogo contra os paraguaios é fundamental para o Brasil. A ideia da comissão técnica é classificar a Seleção Brasileira já nesta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Assim, usaria a próxima Data Fifa para poder avaliar jogadores e fazer novos testes, já de olho no Mundial de 2026.

Com 22 pontos em 15 jogos, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela de classificação. Em setembro, a Seleção recebe o Chile, ainda sem local definido, e visita a Bolívia no encerramento da competição.