CBF explica regulamento com novas regras para o Brasileirão 2026

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta segunda-feira (15) a tabela básica dos jogos no ano que vem. Além de divulgar a tabela básica do Brasileirão 2026, a CBF também detalhou o regulamento com novas regras para a temporada do próximo ano.

Entre uma das principais diferenças, está a definição se que o G-4 vai continuar dando vaga direta à Libertadores, enquanto segunda vaga na Copa do Brasil será pra pré-Libertadores. Isso não estava previsto.

Ainda na linha das classificações para competições continentais, que se o campeão da Copa do Brasil já estiver classificado para a fase de grupos por outra via, o vice assumirá automaticamente a vaga direta. Caso ambos os finalistas da Copa do Brasil já estejam garantidos na Libertadores, as vagas excedentes serão redistribuídas conforme a classificação do Campeonato Brasileiro.

Existe outra novidade em relação ao regulamento do próximo ano, mas no que diz respeito aos técnicos. Os treinadores das equipes principais passam a ser obrigados a possuir a Licença PRO da CBF ou, ao menos, estar em processo de obtenção do certificado.

No caso de profissionais estrangeiros, a licença deverá ser compatível com a PRO e devidamente homologada pela Conmebol.

Para os auxiliares técnicos, a exigência segue a mesma linha, porém com a necessidade mínima da Licença A. Essa determinação não constava no regulamento da competição na edição de 2025.

Com o novo calendário já apresentado pela entidade, a 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será disputada nos dias 28 e 29 de janeiro. Já o final está previsto para 2 de dezembro.

CBF fez reunião na última semana

Reunião realizada na sede da entidade definiu alterações para a próxima temporada na última semana. Até então, não estavam previstas estas mudanças quanto as vagas da Copa do Brasil e Libertadores.

A intenção da CBF com a mudança é dar um peso ainda maior à Copa do Brasil, que foi ampliada com a mudança no calendário do futebol brasil. No próximo ano, a competição contará com 126 clubes, ante 92 da edição deste ano.

Até hoje, apenas o campeão da Copa do Brasil garante vaga na Libertadores do ano seguinte, o que tira um pouco do interesse dos clubes principalmente nas fases prévias. O principal atrativo acabava sendo financeiro; o campeão da Copa do Brasil deste ano vai levar R$ 77,1 milhões, fora o montante acumulado nas fases anteriores.

Brasileirão terá algumas mudanças para 2026 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Início do Campeonato Brasileiro 2026

O atual campeão Flamengo estreia fora de casa contra o São Paulo. Já o Palmeiras, vice-campeão em 2025, também começará o torneio como visitante, enfrentando o Atlético-MG. A tabela completa permitirá que clubes e torcedores se programem para toda a temporada.