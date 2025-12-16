Vitor Roque encerra 2025 como um dos destaques do Palmeiras. Após um período de oscilação e 13 jogos de jejum até marcar seu primeiro gol, o atacante se firmou como pilar da equipe no segundo semestre.

Ao todo, foram 20 gols na temporada, 16 deles no Brasileirão, competição na qual o clube terminou com o vice-campeonato. As boas atuações, sobretudo no segundo semestre, garantiram o retorno do atacante à Seleção Brasileira para os amistosos contra Tunísia e Senegal, em novembro.

- No começo do ano, nada parecia dar certo, foram momentos de muita dificuldades, dúvidas e superação. Sou muito grato ao Palmeiras por acreditar em mim, por confiar no meu trabalho. Também agradeço pelos prêmios individuais que conquistei ao longo do ano, eles significam muito, mas sei que nada disso seria possível sem meus companheiros. A todos os torcedores, à comissão técnica, aos meus companheiros e à minha família: muito obrigado pelo apoio - publicou nas redes sociais.

Em alta, Vitor Roque voltou a entrar no radar de clubes do futebol. Seu empresário, inclusive, revelou que propostas superiores a 40 milhões de euros chegariam na janela de transferências.

Nos bastidores, o Palmeiras não mostra nenhum interesse em negociar o atleta. Enquanto o atacante, em entrevista, revelou que ficará no Palmeiras em 2026.

- Estou muito feliz no Palmeiras. Estou focado aqui. Claro, sempre vai existir sondagens, mas, hoje, meu desejo é de ficar, tenho contrato por bastante tempo, feliz e focado no Palmeiras - afirmou, de forma breve, em coletiva após ser eleito para a seleção do prêmio Bola de Prata da "ESPN".

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, em ação na final da Libertadores (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

