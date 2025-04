CBF divulga análise do VAR em anulação de pênalti do Botafogo

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite da última quarta-feira (16), a análise do VAR ao recomendar revisão no lance envolvendo Cuiabano, que teria sofrido pênalti no fim do primeiro tempo do empate entre Botafogo e São Paulo. A infração foi marcada em campo pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES), mas anulada minutos depois.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Na jogada, o lateral-esquerdo do Botafogo se antecipa à marcação tricolor e é derrubado pelo zagueiro Alan Franco. Rodrigo D’Alonso Ferreira (VAR-Fifa/SC) chamou Davi Oliveira ao monitor e a penalidade foi cancelada.

Confira o diálogo entre VAR e árbitro sobre pênalti do Botafogo:

Davi Lacerda (árbitro): - Ele erra a bola e acerta somente os pés do atacante. O preto chega na frente e o branco trança a perna dele, impossibilitando que o preto domine a bola.

continua após a publicidade

Rodrigo D’Alonso (VAR): - Quero ver se tem um pisão, tá? Estou vendo tanto em cima como embaixo. O atacante vem arrastando a perna e bate. Agora em cima. (…) Não é uma carga. Ele vem arrastando o pé e se joga. Vou recomendar a revisão para possível não penal.

Helton Nunes (AVAR): - Não tem contato do defensor com o pé do atacante.

Árbitro (já no monitor): - Ah, o contato é provocado pelo…

VAR: - Ele vem arrastando o pé em baixo, não tem trança pé. E vou te mostrar em velocidade normal também para você ver que não tem carga.

Árbitro: - Quero ver o contato embaixo, quem provoca o contato. (…) O branco já pisou, e aí tem um contato do pé do preto com o pé do branco.

continua após a publicidade

VAR: - E o pé do branco já está em solo, posicionado.

Árbitro: - Estou revendo minha decisão, marcando tiro de meta.