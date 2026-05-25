Bolasie se declara ao Cruzeiro: 'Ficou no meu coração'
O atacante também fez elogios ao dono da SAF, Pedro Lourenço
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Ex-jogador da Raposa, Bolasie chegou a marcar um gol contra o Cruzeiro na derrota da Chapecoense por 2 a 1 no último domingo. Apesar de não ter comemorado o tento em respeito à torcida, o lance foi anulado.
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Depois da partida no Mineirão, o camisa 11 do Alviverde se declarou ao Cabuloso e também fez elogios ao dono da SAF celeste, Pedro Lourenço.
– Incrível, de verdade. Voltar aqui, jogar no Mineirão, na frente da torcida do Cruzeiro. O Cabuloso ficou no meu coração. Fiquei muito feliz de retornar aqui – disse Bolasie.
– A relação com o Pedrinho é muito profissional. Gosto muito dele, respeito muito. Ele é muito torcedor do Cruzeiro – comentou o atacante.
Cruzeiro x Chapecoense
Dentro de casa, o Cruzeiro dominou a Chapecoense durante boa parte dos 90 minutos, sofreu no fim, mas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo. Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a nona colocação, com 23 pontos, enquanto a Chape segue na lanterna com apenas nove.
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Cruzeiro domina Chape no primeiro tempo e abre o placar com Kaio Jorge
Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas, após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.
Cruzeiro leva susto no fim
Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que, aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o gol.
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