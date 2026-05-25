Será definido nesta segunda-feira (25), no Teatro do Parque São Jorge, se o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, será expulso do quadro de associados do clube pelo uso indevido do cartão corporativo. A retirada do ex-dirigente foi uma recomendação da Comissão de Ética do Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A decisão será tomada pelos conselheiros do clube, que vão votar pela expulsão do sócio. A primeira chamada será realizada às 18h e, em seguida, haverá uma segunda chamada às 19h.

As acusações envolvem R$ 480 mil gastos com o cartão corporativo do clube entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021, durante o terceiro mandato de Andrés Sanchez. O ex-presidente argumenta que utilizou o cartão do Corinthians por engano, após confundi-lo com o cartão pessoal, já que ambos são do mesmo banco.

continua após a publicidade

Além disso, a defesa argumenta que o Corinthians não possui regras internas específicas para regulamentar a utilização do cartão corporativo.

A denúncia também resultou no indiciamento de Andrés Sanchez pelo Ministério Público por crimes tributários, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

continua após a publicidade

Organizada convoca manifestação

A votação para o possível afastamento do dirigente será fechada para torcedores. Do lado de fora, porém, torcidas organizadas do Corinthians convocaram uma manifestação.

A orientação para os torcedores é chegar por volta das 16h para participar de um ato pacífico, segundo a Gaviões da Fiel.

— É fundamental a presença de todos os torcedores que acreditam em um Corinthians mais transparente, democrático e fiel à sua torcida. Chega de conchavos políticos. Queremos uma limpeza no Parque São Jorge. Não iremos descansar enquanto todos os que prejudicaram o clube sejam expulsos e paguem de alguma forma — publicou nas redes sociais.

Corinthians tem noite decisiva com votação sobre Andrés Sanchez (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Folhapress)

História no Corinthians

Andrés Sanchez presidiu o Corinthians em dois mandatos: entre 2007 e 2011 e, posteriormente, de 2018 a 2020. Atualmente, é conselheiro vitalício do clube e ocupa uma cadeira no Conselho de Orientação (CORI).

O dirigente é um dos principais nomes da política do Corinthians neste século e, durante muitos anos, foi considerado o homem forte e principal articulador da chapa Renovação e Transparência, grupo que comandou o clube alvinegro por 16 anos.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.