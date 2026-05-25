Decisão na Sul-Americana: Confira a programação semanal do Atlético

O Atlético vive sua última semana de compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo. O Galo terá pela frente dois jogos: um decisivo pela Copa Sul-Americana e outro pelo Campeonato Brasileiro.

O Atlético vive sua última semana de compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo. O Galo terá pela frente dois jogos: um decisivo pela Copa Sul-Americana e outro pelo Campeonato Brasileiro.

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Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, sofrida nos minutos finais, o elenco alvinegro volta as atenções para a Sul-Americana. Na próxima quarta-feira (27), às 19h, o Atlético recebe o Puerto Cabello, da Venezuela, na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos da competição.

O Galo depende apenas de si para garantir a classificação. Em caso de vitória, a equipe avança para a próxima fase. Qualquer resultado diferente elimina o Atlético da Sul-Americana. Se empatar ou perder, o time mineiro terminará fora da zona de classificação e também sem chances de disputar os playoffs, encerrando sua participação ainda na fase de grupos.

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Depois da decisão continental, o Atlético volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo (31), às 16h, a equipe enfrenta o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela última rodada antes da paralisação da competição. Atualmente, o Galo ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos conquistados, três a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (25) - Treino na cidade do Galo às 16h

Terça-Feira (26) - Treino na cidade do Galo às 16h

Quarta-Feira (27) - Atlético x Puerto Cabello às 19h - 5° rodada fase de grupos Sul-Americana (Arena MRV)

Quinta-Feira (28) - Treino na cidade do Galo às 11h

Sexta-Feira (29) - Treino na cidade do Galo às 10h

Sábado (30) - Treino na cidade do Galo às 10h / Viagem para o Rio de Janeiro às 17h

Domingo (31) - Corinthians x Vasco às 16h - 18° rodada do Campeonato Brasileiro (São Januário) / Retorno para Belo Horizonte às 20h30

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Treino Cidade do Galo Victor Hugo (Pedro Souza / Atlético)

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