CBF divulga calendário da base para 2026 com Supercopas e nova Copa do Brasil Sub-15

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta quarta-feira (24) o calendário oficial do futebol masculino de base para a temporada 2026. Entre as principais novidades estão a volta das Supercopas do Brasil Sub-17 e Sub-20, a criação inédita da Copa do Brasil Sub-15 e a ampliação significativa do número de jogos, que passará de 601 para 711 partidas ao longo do ano.

As mudanças fazem parte da estratégia da CBF de fortalecer as categorias de base, aumentando a competitividade, incentivando o surgimento de novos talentos e oferecendo um calendário mais completo e atrativo para clubes, patrocinadores e torcedores. A entidade também informou que novas modernizações para o calendário de 2027 serão apresentadas até o fim do primeiro trimestre de 2026.

Supercopas do Brasil de volta

Após a última edição em 2021, as Supercopas do Brasil Sub-20 e Sub-17 retornam ao calendário e serão disputadas no encerramento da temporada. As competições reunirão os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de cada categoria no respectivo ano.

Copa do Brasil Sub-15 estreia em 2026

Uma das grandes novidades é a criação da Copa do Brasil Sub-15. O torneio contará com 32 clubes e um total de 64 partidas. A fase inicial será regionalizada, com oito grupos de quatro equipes.

As oitavas de final serão disputadas em jogo único, assim como as demais fases eliminatórias. Nas duas primeiras etapas, as equipes atuarão como mandantes e visitantes. A partir das quartas de final, a competição será realizada em sede única, incluindo também a disputa do terceiro lugar no mesmo dia da final.

Copa do Brasil Sub-20 ampliada

A Copa do Brasil Sub-20 terá mudanças importantes a partir de 2026. O número de clubes participantes na competição de base vai dobrar, passando de 32 para 64 equipes, e a quantidade de jogos subirá de 45 para 77.

As fases iniciais e a final serão decididas em partidas únicas. Já as oitavas de final, quartas e semifinais acontecerão em confrontos de ida e volta.

Mais jogos no Brasileirão Sub-20 e Sub-17

O Brasileirão Série A Sub-20 e o Brasileirão Sub-17 também terão expansão no formato, passando de 198 para 204 jogos. A competição seguirá com 20 clubes, mantendo os 190 confrontos da primeira fase.

A principal mudança está no mata-mata: quartas de final e semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, assim como já ocorre na decisão.

Competições mantidas

Alguns torneios seguem sem alterações em seus formatos para 2026, como o Brasileirão Série B Sub-20 (63 jogos), a Copa do Brasil Sub-17 (45 jogos), a Copa do Nordeste Sub-20 (32 jogos) e a Liga de Desenvolvimento Sub-13 (20 jogos).

Datas das competições de base em 2026

Brasileirão Série A Sub-20: 22 de fevereiro a 2 de setembro Copa do Brasil Sub-17: 24 de fevereiro a 26 de maio Liga de Desenvolvimento Sub-13: 23 a 29 de março Brasileirão Série B Sub-20: 1º de abril a 22 de julho Copa do Brasil Sub-15: 26 de abril a 1º de agosto Brasileirão Sub-17: 30 de maio a 12 de dezembro Copa do Nordeste Sub-20: 8 de agosto a 26 de setembro Copa do Brasil Sub-20: 9 de setembro a 2 de dezembro Supercopa do Brasil Sub-20: 9 de dezembro Supercopa do Brasil Sub-17: 16 de dezembro

Seleções e possíveis ajustes

A CBF informou ainda que não haverá jogos do Brasileirão Série A e Série B Sub-20 durante as Datas FIFA. Os períodos de preparação das Seleções Brasileiras estão reservados, mas podem sofrer alterações.

Por fim, a entidade ressaltou que o calendário poderá passar por ajustes, já que as datas da Copa do Mundo Sub-17 e da Liga Evolución Sub-15 ainda não foram confirmadas pela FIFA e pela Conmebol.