AO VIVO: Botafogo apresenta Júnior Santos e Ferraresi
Dupla já foi regularizada e pode estrear pelo Glorioso
O Botafogo apresenta nesta sexta-feira (13), às 11h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, o zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi e o atacante Júnior Santos como novos reforços para a sequência da temporada. Assista à entrevista coletiva da dupla:
Ferraresi e Júnior Santos já estão regularizados na CBF e, com isso, fica, à disposição do técnico Martín Anselmi para o clássico deste sábado (14), também no Nilton Santos, com o Flamengo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
Botafogo com mais opções
Ferraresi esteve na mira do Botafogo em dezembro, mas as negociações não evoluíram. Uma possibilidade de troca de atletas chegou a ser discutida, mas sem sucesso. O Alvinegro, com dificuldade para achar peças na posição, procurou novamente a diretoria do Tricolor do Morumbi e assinou por empréstimo até o fim de 2026.
Na negociação, o Botafogo arcará com a totalidade dos vencimentos mensais do zagueiro. O São Paulo receberá R$ 400 mil pela negociação, que pode chegar a R$ 800 mil em caso de metas do jogador previstas em contrato.
Júnior Santos, por sua vez, foi vendido pelo Glorioso ao Galo no início de 2025, após se destacar nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores — com gol do título na final sobre a própria equipe mineira. Na época, a negociação girou na casa dos R$ 48 milhões.
Em Belo Horizonte, no entanto, a passagem foi aquém das expectativas. Contratado como a aquisição mais cara da história do clube, o atacante não conseguiu render o esperado dentro de campo e ainda enfrentou uma sequência de problemas físicos ao longo da temporada.
