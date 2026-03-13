AO VIVO: Botafogo apresenta Júnior Santos e Ferraresi

O Botafogo apresenta nesta sexta-feira (13), às 11h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, o zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi e o atacante Júnior Santos como novos reforços para a sequência da temporada. Assista à entrevista coletiva da dupla:

continua após a publicidade

Ferraresi e Júnior Santos já estão regularizados na CBF e, com isso, fica, à disposição do técnico Martín Anselmi para o clássico deste sábado (14), também no Nilton Santos, com o Flamengo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Botafogo pode ter reforços para clássico com o Flamengo

Botafogo com mais opções

Ferraresi esteve na mira do Botafogo em dezembro, mas as negociações não evoluíram. Uma possibilidade de troca de atletas chegou a ser discutida, mas sem sucesso. O Alvinegro, com dificuldade para achar peças na posição, procurou novamente a diretoria do Tricolor do Morumbi e assinou por empréstimo até o fim de 2026.

continua após a publicidade

Na negociação, o Botafogo arcará com a totalidade dos vencimentos mensais do zagueiro. O São Paulo receberá R$ 400 mil pela negociação, que pode chegar a R$ 800 mil em caso de metas do jogador previstas em contrato.

Ferraresi é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Júnior Santos, por sua vez, foi vendido pelo Glorioso ao Galo no início de 2025, após se destacar nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores — com gol do título na final sobre a própria equipe mineira. Na época, a negociação girou na casa dos R$ 48 milhões.

continua após a publicidade

Em Belo Horizonte, no entanto, a passagem foi aquém das expectativas. Contratado como a aquisição mais cara da história do clube, o atacante não conseguiu render o esperado dentro de campo e ainda enfrentou uma sequência de problemas físicos ao longo da temporada.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.