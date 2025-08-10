Abel comenta sobre decisão do VAR em vitória do Palmeiras: ‘Adversário pode reclamar’

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, voltou a comentar sobre a arbitragem de vídeo em jogos do futebol brasileiro. Após reclamar das linhas traçadas pela equipe do VAR na eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o profissional afirmou que, neste domingo, o Ceará teria motivos para fazer o mesmo.

Já nos minutos finais do confronto, Aylon saiu cara a cara com Weverton e empatou a partida dentro do Allianz Parque. O árbitro Lucas Paulo Torezin, no entanto, anulou o gol de empate do Vozão por impedimento.

- No final do jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico. Hoje, se calhar, nosso adversário (Ceará) pode falar o mesmo. Existe muitas coisas que temos que melhorar - afirmou de formar sincera o treinador.

Com a vitória dentro do Allianz, o Palmeiras chegou aos 36 pontos, quatro atrás do líder Flamengo, que possui uma partida a mais. Agora, a equipe inicia preparação para o duelo contra o Universitário, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Flaco López comemora segundo gol do Palmeiras sobre o Ceará (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Aylon questiona linha do VAR em derrota para o Palmeiras

Em entrevista na saída do gramado, Aylon, autor do gol anulado, revelou ser difícil ter certeza do impedimento. Aos 35 minutos do segundo tempo, o jogador recebeu passe de Galeno e, sem marcação, chutou rasteiro para vencer Weverton.

- A gente sabia que ia ser muito difícil. Nossa proposta de jogo até deu certo, depois baixamos demais e levamos a virada. Pode ser que esteja um pouco impedido, mas essa linha que traça a gente não consegue ter uma certeza - disse Aylon, jogador do Ceará.