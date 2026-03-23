O Corinthians completou sete jogos sem vencer, maior sequência sob comando de Dorival Jr. desde sua chegada em abril de 2025. A má fase, entretanto, não põe em cheque o cargo do treinador, segundo o próprio declarou em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 contra o Flamengo, no domingo. O técnico vê futuro no clube e amenizou pressão externa.

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A fala de Dorival, apesar de parecer desconexa com o cenário de cobrança de parte da torcida e do próprio padrão de demissões do futebol brasileiro, ganha embasamento pelo fato do treinador ter o apoio da diretoria executiva do Corinthians, comandada por Marcelo Paz.

O dirigente deu uma declaração antes da coletiva de Dorival no domingo onde criticou o desempenho da arbitragem, mas aproveitou o momento para cessar as desconfianças de uma possível demissão neste momento.

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Quando respondeu às perguntas dos jornalistas presentes na Neo Química Arena, Dorival foi direto ao defender seu trabalho no alvinegro e ainda travou comparativos com o cenário de pressão que viveu na temporada 2025.

- Tenho consciência do que estou desenvolvendo no Corinthians desde que cheguei. É só ver tudo que passamos aqui dentro e dos resultados que conquistamos. É um momento que incomoda? É. Foi mais difícil do que o ano passado? Não. O ano passado foi muito mais difícil, esse ano as coisas estão mais organizadas. É um momento que muitas equipes passam. Se as pessoas tiverem um pouquinho de paciência, vão perceber que têm coisas boas acontecendo com a equipe. - destacou o treinador.

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Na sequência, Dorival questionou o fato dos críticos não levarem em consideração o curto período de preparação vivido pela equipe, garantiu que não vê um cenário onde tenha perdido o comando do elenco e que sempre viveu "com tranquilidade" cenários turbulentos como este ao longo da sua carreira.

- Jogamos com posse de bola, organização defensiva e ofensiva. Tem muita coisa boa, além dos títulos que conquistamos. Nem sempre as coisas acontecem como queremos. Voltamos num período curto de preparação. Será que esquecem isso com tanta facilidade? Ninguém mais do que a gente sabe o momento de uma alteração. Quando você perde o vestiário, deixa de ser importante para o elenco e percebe que não está tendo mais respaldo. Não é isso que vejo. Se você desistir no primeiro momento, você é muito fraco para qualquer situação. Na minha vida, sempre passei por esses problemas com muita tranquilidade. O Corinthians ainda terá muitas coisas boas para passar ainda nessa temporada. Vamos deixar passar as coisas - disse.

Dorival Jr, técnico treinador Corinthians, em entrevista coletiva. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Dorival avalia o impacto da Data Fifa

Agora, o treinador terá nove dias sem jogos para ajustar o que há de mais urgente no Corinthians. O primeiro ponto levantado por ele são as condições técnicas de cada atleta. Dorival entende que não há como desempenhar tão bem como o esperado sem parte importante do elenco.

- Acho que é um comportamento que se trabalha diariamente. Primeiro, a busca de uma recuperação de todos os atletas. Ainda não consegui ter o Kaio, que para mim seria um jogador muito importante e para um jogo desse, ainda mais. Naturalmente no aguardo de uma condição melhor do Jesse e uma recuperação total do Yuri e dos demais jogadores - comentou Dorival, que não deixou de lamentar a lesão de Memphis, que aconteceu no lance do gol do Corinthians.

- Infelizmente teve esse problema com o Memphis, mas estamos buscando trabalhar com tudo que temos e melhorarmos o aproveitamento que incomoda, naturalmente, pelo momento que o time vem vivendo - completou.

Dorival Jr. analisa que há uma melhora defensiva na equipe por ter diminuído a média de gols em comparação a 2025, enquanto ataque ainda precisa de ajustes, principalmente pelo treinador não ter tido tempo de utilizar os novos nomes, como o próprio Kaio César, citado por ele. O treinador reforçou que o time que venceu a Supercopa em cima do Flamengo só pôde ser repetido justamente diante do mesmo Fla, neste domingo, por conta das ausências por lesões frequentes.

- Mas a equipe tem feito bons jogos, com muita segurança. É uma equipe que toma poucos gols e isso é um fator que conseguimos corrigir de um ano para o outro. Nossas contratações do meio para trás, conseguimos colocá-las em campo, com alternâncias, claro. Do meio para trás, nos sentimos confortáveis, porque tem possibilidade de reposição a todo momento. Do meio para frente, nossas contratações ainda não conseguiram praticamente nem estrear, e isso acaba dificultando o desenvolvimento do nosso grupo. É um momento que você vai trabalhando até que consiga tê-los todos juntos. Só consegui reuni-los depois de dois meses praticamente - finalizou.