Presidente do Corinthians desabafa: ‘Trabalho vai por água abaixo’

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, se pronunciou após o empate do clube alvinegro com o Internacional, pelo Brasileirão. A comissão do Timão se revoltou com a marcação de uma penalidade para a equipe gaúcha, no último minuto do jogo, que tirou a vitória alvinegra,

continua após a publicidade

Gui Negão abriu o placar ainda na primeira etapa, segurou o resultado por todo o jogo, até Carbonero empatar o duelo. A penalidade foi marcada por Rodrigo José Pereira de Lima após revisão no VAR. Cacá puxou Bruno Henrique na grande área, mas o lance foi muito contestado pelos representantes do Corinthians.

– Esse pênalti de última hora que ninguém empurrou ninguém. Todo mundo viu, deu para ver que não teve nada. Queremos seriedade para apitar os jogos do Corinthians. Todo jogo tem uma polêmica e é sempre contra o Corinthians. Eu queria desabafar aqui dizendo que não dá para continuar assim. Todo trabalho vai por água abaixo – disse o presidente do Timão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Presidente do Timão protestou contra a arbitragem do duelo contra o Internacional (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

Cobrou a CBF

O clube alvinegro ocupa a 13ª colocação na tabela do Brasileirão. Dorival Júnior recebeu críticas da torcida pela oscilação na competição nacional, mas foi defendido por Osmar Stabile. O presidente desabafo e pediu uma intervenção da CBF.

– Não adianta cobrar técnico e os jogadores se quando chega na hora ali as coisas mudam. O árbitro foi pressionado no meio do intervalo, e quero ver se isso vai ser colocado na súmula. Estou muito chateado, temos que mudar isso. O Corinthians não pode ser prejudicado em todo jogo. É um desabafo meu, queria que a CBF prestasse atenção e evitasse que isso acontecesse. É só um desabafo – disse o presidente do Timão.