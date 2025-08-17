menu hamburguer
Dorival defende trabalho no Corinthians e aponta carências no elenco

Treinador falou após derrota do Timão

imagem cameraTreinador apontou carências no elenco (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 17/08/2025
00:40
O Corinthians segue sem vencer no Brasileirão. Neste sábado (17), o Timão perdeu por 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena, e chega a seis jogos sem triunfo pela competição. Os maus resultados ligam um alerta no clube do Parque São Jorge, que ocupa a 13ª colocação na tabela. Após o jogo, Dorival Júnior defendeu o trabalho e valorizou a atuação da equipe.

— Mesmo com todas as dificuldades, foram poucos os jogos que fomos inferiores e sofremos. Não reflete o que merecíamos no Brasileirão. Alguma coisa temos que fazer a mais sim, mas estamos trabalhando e lutando com todas as armas para encontrar caminhos. Os jogadores se sentem confortáveis, temos domínio, mas os resultados não acontecem. Fica difícil até de explicar — disse o técnico.

O Corinthians tem 20 jogos no Brasileirão, um dos poucos times com todas as partidas feitas na competição. O Timão está com seis pontos de vantagem sobre o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Dorival Júnior afirmou que o clube está com alerta ligado na luta contra o rebaixamento.

— Nunca desliguei. Estamos atentos a tudo e procurando todo tipo de correção possível. Variando as formações, as maneiras de jogar. Os números da nossa equipe foram distribuídos em cada partida. Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Vejo uma aceitação, um entendimento e nos falta o principal, o resultado. E isso tem tirado melhores condições — falou o técnico.

Carências no elenco

Com as ausências de Memphis e Yuri, foras por problemas médicos, Dorival Júnior optou por escalar Kayke e Gui Negão na equipe titular. Dorival Júnior apontou carências no elenco e voltou a falar sobre o acordo com a diretoria por quatro reforços. Desde que chegou, apenas o atacante Vitinho foi contratado. Na última semana, o Corinthians sofreu um transfer ban e não pode regularizar novas contratações.

— Temos que avaliar como um todo, tudo o que estamos passando, as dificuldades enfrentadas. Tudo o que combinei e estou aguardando. Estou me entregando por este trabalho, tenho certeza que vamos encontrar um caminho. Temos algumas carências que já foram pontuadas, nunca escondi que solicitei algumas contratações. Estamos fazendo o que está no nosso alcance — disse o treinador.

Próximo jogo

Nas quartas de final da Copa do Brasil, o clube alvinegro liga o sinal de alerta no Brasileirão. Sem vencer há seis rodadas, o clube alvinegro sofre para pontuar, afastar o fantasma do rebaixamento e focar na competição mata-mata.

Na próxima rodada, o Timão terá um confronto chave na luta contra o Z-4. No domingo (24), o Corinthians enfrenta o Vasco, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

