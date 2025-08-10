Técnico do Cruzeiro reclama da falta de critérios da arbitragem

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após a derrota por 2 a 1 para o Santos, neste domingo (10), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, reclamou da atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio. O treinador, no entanto, não quis citar nenhum lance específico, com o gol anulado de Kaio Jorge, aos 19 minutos do segundo tempo. Para Jardim, a maior problema foi a falta de critério da arbitragem nas marcações.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Não quero falar do lance do gol anulado. Fico muito triste quando os árbitros erram, mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Para uma equipe é uma coisa, e para outra equipe é outra coisa – afirmou Leonardo Jardim, que lembrou de um toque em Kaiki no primeiro tempo semelhante ao de Matheus Pereira em Zé Rafael, no início da jogada do gol anulado.

- Tem que haver respeito, eu gostaria que houvesse respeito. Essa dualidade de critérios existe, vejo quase todos os jogos do campeonato, e, em alguns campos, principalmente nas equipes que estão frente…. Erro é uma coisa, mas a dualidade de critérios… O VAR chama para uma situação e, para outra situação do mesmo gênero, não chama. São dois pesos e duas medidas. Os mesmos árbitros têm comportamentos diferentes – apontou o técnico do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro perde para o Santos por 2 a 1, de virada, no Mineirão

Técnico culpou o cansaço pela queda de rendimento do Cruzeiro

Em relação à atuação do Cruzeiro, na derrota para o Santos, Leonardo Jardim reconheceu que houve uma queda de rendimento no segundo tempo e apontou o cansaço como o motivo para isso:

- Concordo plenamente que, na segunda parte, não conseguimos a intensidade da primeira, o controle do jogo, porque no futebol não há milagres. Três jogos durante a semana. Chegamos mais cansados no segundo tempo. O adversário descansado conseguiu colocar muito mais dificuldade. Mas o primeiro tempo foi muito bom – avaliou o técnico do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Técnico Leonardo Jardim reconheceu que o cansaço prejudicou a equipe (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Leonardo Jardim também lembrou que, nos últimos três jogos, a escalação do Cruzeiro foi a mesma:

- Acabamos por ter os três jogos. Iniciamos com os mesmos 11. O time teve os primeiros 45 minutos muito bons, depois perdemos um pouco a capacidade de pressionar, de jogar mais alto e não errar. Na parte final, o cansaço também causou alguns erros técnicos, de passes, de linhas – disse o técnico, que lembrou ainda que havia vários jogadores com cartão amarelo.

➡️Comentarista de arbitragem vê erro de Wilton Pereira Sampaio

Pelo menos agora, o Cruzeiro terá um período de descanso. A próxima partida da equipe será somente segunda-feira (18), contra o Mirassol, em Mirassol, às 20h. Três jogadores estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo: Kaiki, Lucas Romero e Christian.