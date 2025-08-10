Cássio culpa atuação da arbitragem pela derrota do Cruzeiro

O goleiro Cássio não poupou críticas à atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio na derrota do Cruzeiro para o Santos por 2 a 1, neste domingo (10), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Para o goleiro cruzeirense, o árbitro goiano, que apitou no Mundial de Clubes da Fifa, em junho, nos Estados Unidos, foi decisivo para a segunda derrota seguida do Cruzeiro no Mineirão, pelo Brasileirão.

- Jogamos contra 12. O árbitro mais o time do Santos. Contra o Ceará (derrota também por 2 a 1, de virada), nós jogamos mal, contra o CRB (empate por 0 a 0 pela Copa do Brasil), não conseguimos, mas hoje (domingo) jogamos contra 12. Muito mais difícil, você vir aqui, jogar... O Wilton é um dos melhores árbitros do Brasil, mas, hoje, ele peitou com tudo possível, na dúvida… - afirmou Cássio, bastante exaltado, na saída de campo, em entrevista ao “Premiere”.

Cássio afirmou que a presença do atacante Neymar no Santos teria influenciado as decisões da arbitragem:

- Será que estamos preparados para jogar e ter um craque como o Neymar no Brasil, de alto nível? O árbitro tem medo de marcar as coisas. O que ele fez hoje, com todo respeito, foi difícil – disse o goleiro do Cruzeiro.

Cássio reclama da quantidade de cartões para jogadores do Cruzeiro

Cássio reclamou também dos cartões amarelos mostrados por Wilton Sampaio – foram cinco para jogadores do Cruzeiro, Villalba, Kaiki, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira:

- Ele quer dar falta na hora do gol. Não pode fazer falta que ele dá cartão. Amarelou o time todo. Eu faço cera, tem problema não. Mas o Brazão (goleiro do Santos) fez bastante cera, ele nem ameaçou. Você vai minando o jogo. O árbitro foi muito mal e tendenciou para a equipe do Santos – reclamou o goleiro Cássio.