menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Sálvio Spínola vê erro capital de Wilton Pereira em Cruzeiro x Santos

Times se enfrentam pelo Brasileirão

Wilton Pereira Sampaio cercado por jogadores em Cruzeiro x Santos
imagem cameraWilton Pereira Sampaio cercado por jogadores em Cruzeiro x Santos (Foto: Fernando Moreno/AGIF)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
20:19
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cruzeiro e Santos se enfrentam, neste domingo (10), no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, repleto de emoções, não ficou isento de polêmicas. O Cabuloso teve o que seria seu segundo gol anulado, após revisão do árbitro de vídeo. Wilton Pereira Sampaio voltou atrás da sua decisão de campo após olhar o VAR e apontou falta de Matheus Pereira em Zé Rafael na origem da jogada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Analisando a arbitragem da partida na transmissão da Record. O ex-árbitro, Sálvio Spínola, discordou de Wilton Pereira Sampaio. Veja a análise do comentarista:

- Para mim, tem um contato na perna que não é faltoso. Não vejo em nenhum momento o Matheus Pereira cometendo falta. O árbitro de vídeo entendeu que é falta, Wilton estava próximo do lance e não marcou no campo. Para mim, pelas imagens, não vejo como falta, é uma disputa dos dois jogadores querendo ganhar a bola - disse Sálvio.

continua após a publicidade

➡️ Gol perdido por Neymar em Cruzeiro x Santos viraliza: ‘Inacreditável’

Cruzeiro x Santos

Kaio Jorge foi o autor do gol anulado em Cruzeiro x Santos (Foto: Fernando Moreno/AGIF)
Kaio Jorge foi o autor do gol anulado em Cruzeiro x Santos (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias