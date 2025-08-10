Sálvio Spínola vê erro capital de Wilton Pereira em Cruzeiro x Santos

Cruzeiro e Santos se enfrentam, neste domingo (10), no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, repleto de emoções, não ficou isento de polêmicas. O Cabuloso teve o que seria seu segundo gol anulado, após revisão do árbitro de vídeo. Wilton Pereira Sampaio voltou atrás da sua decisão de campo após olhar o VAR e apontou falta de Matheus Pereira em Zé Rafael na origem da jogada.

Analisando a arbitragem da partida na transmissão da Record. O ex-árbitro, Sálvio Spínola, discordou de Wilton Pereira Sampaio. Veja a análise do comentarista:

- Para mim, tem um contato na perna que não é faltoso. Não vejo em nenhum momento o Matheus Pereira cometendo falta. O árbitro de vídeo entendeu que é falta, Wilton estava próximo do lance e não marcou no campo. Para mim, pelas imagens, não vejo como falta, é uma disputa dos dois jogadores querendo ganhar a bola - disse Sálvio.

