Atuação de jogador do Corinthians divide opiniões na web: 'Começou mal'

Com um gol salvador de Yuri Alberto, o Corinthians derrotou o Velo Clube por 1 a 0 e voltou a vencer no Campeonato Paulista, neste domingo (25). Após a partida, os torcedores repercutiram a atuação do atacante Vitinho, que iniciou o confronto entre os titulares do Timão e dividiu opiniões nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Corinthians vê Memphis em evolução e mira ataque ideal para início do Brasileirão

Já nos acréscimos da partida, Vitinho finalizou em direção ao gol, Marcelo Carné espalmou, e a bola sobrou para o camisa 9, que apenas empurrou para as redes. Com o resultado, a equipe liderada por Dorival Júnior chegou aos oito pontos e saltou para a quarta colocação, dentro da zona de classificação para o mata-mata da competição. O Velo Clube, por sua vez, ocupa a décima terceira posição, duas à frente da zona de rebaixamento.

Apesar do resultado positivo, os torcedores do Corinthians questionaram a tomada de decisão de Vitinho durante a partida. Na visão de alguns internautas, o atacante cria muitas situações de gol, mas acaba pecando na hora de definir a jogada. Confira abaixo.

continua após a publicidade

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando enfrenta o Bahia, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi o jogo entre Corinthians e Velo Clube

A primeira etapa foi marcada pelo controle do Corinthians contra o Velo Clube, que terminou com 64% de posse de bola e três finalizações em direção ao gol adversário. Apesar do volume, a equipe comandada por Dorival Júnior encontrou dificuldades para trocar passes no último terço do campo e abusou de cruzamentos e chutes de fora da área para levar perigo à meta de Marcelo Carné, um dos destaques do confronto.

continua após a publicidade

Mesmo sob pressão, o Velo Clube encontrou espaços no Corinthians para contra-atacar. As principais chances, no entanto, surgiram em jogadas de bola parada. Sem Gustavo Henrique, o Corinthians teve dificuldades nas disputas aéreas e viu o adversário finalizar seis vezes, uma delas em direção ao gol de Hugo Souza.

Ao todo, foram quatro cartões amarelos distribuídos, três deles para atletas do Velo Clube, e um do Corinthians, além de 63 passes errados somados pelas duas equipes.

A segunda etapa, assim como os 45 minutos iniciais, foi marcada pelo controle do Corinthians. Aos poucos, os visitantes passaram a pressionar o Velo Clube em seu campo defensivo.

Com a necessidade de vencer para entrar na zona de classificação ao mata-mata, Dorival Júnior promoveu a entrada de alguns titulares, entre eles Yuri Alberto, herói do Timão neste domingo. Já nos acréscimos, Vitinho finalizou em direção ao gol, Marcelo Carné espalmou, e a bola sobrou para o camisa 9, que apenas empurrou para as redes e decidiu Velo Clube x Corinthians.

Disputa de bola entre jogadores de Corinthians e Velo Clube (Foto: Igor do Vale/Paulistão)

🤑 Aposte nos jogos do Corinthians durante o Campeonato Paulista! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável